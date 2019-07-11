В Казгидромете прокомментировали информацию об осужденных экс-руководителях

По результатам решения суда Казгидромет примет соответствующие меры в отношении Андрианова.

В РГП "Казгидромет" прокомментировали информацию об осужденных бывших руководителях Султанова и Андрианова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП.

- В РГП "Казгидромет" касательно уголовного дела в отношении директора Карагандинского филиала РГП "Казгидромета" Р.Андрианова и заместителя генерального директора Султанова сообщает, что оказывало поддержку проводимым следственным мероприятиям, обеспечивало беспрепятственный доступ ко всем запрашиваемым материалам. 17 апреля текущего года Султанов подал заявление в Министерство Энергетики РК о расторжении трудового договора по собственной инициативе. После задержания указанных руководителей уполномоченными органами были проведены проверки, которые не выявили никаких нарушений законов РК в деятельности предприятия. По результатам решения суда Казгидромет примет соответствующие меры в отношении Андрианова, осужденного по решению суда, - сказано в сообщении организации.

В Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Нур-Султана был вынесен приговор бывшему заместителю генерального директора РГП "Казгидромет" Нуркену Султанову и экс-директору филиала РГП "Казгидромет" по Карагандинской области Роману Андрианову. Их обвиняли в получении взятки. Каждый из них приговорен к 10 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

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