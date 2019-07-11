В Алматы прошел семинар по профилактике религиозного экстремизма и терроризма

Мероприятие было организовано Управлением общественного развития города для представителей СМИ.

В Алматы прошел трехдневный информационно-обучающий семинар по вопросам религий, профилактики религиозного экстремизма и терроризма для журналистов и блогеров, организованный ОФ "Центр по изучению проблем терроризма и экстремизма в Республике Казахстан" при поддержке Управления общественного развития города, сообщает Zakon.kz.

Семинар провели высокопрофессиональные тренеры – директор Института переподготовки специалистов в сфере профилактики экстремизма при университете исламской культуры "Нур-Мубарак" Аскар Сабдин, преподаватель Центра антитеррористической подготовки Академии КНБ РК, директор Образовательного центра "Бiлiм", эксперт-политолог республиканской информационно-разъяснительной группы Комитета по делам религий МИОР РК Руслан Иржанов, профессор КазНУ им. аль-Фараби, президент Общественного фонда "Центр по изучению проблем терроризма и экстремизма в РК" Какимжан Бишманов.

Целью мероприятия было обучение участников способам взаимодействия государственных органов и СМИ по раскрытию проблемы противодействия экстремизму и терроризму, освещения религиозной тематики и межконфессионального согласия, а также рассмотрение форм и методов доведения информации гражданам посредством СМИ.

Эксперты акцентировали внимание на том, что ошибки или неверное толкование различных религиозных вопросов могут оказать негативное влияние на восприятие публикуемых материалов, создать условия для социальных противоречий на религиозной почве, спровоцировать сомневающихся лиц к участию в экстремистской и террористической деятельности.

Каждому журналисту важно осознавать свою ответственность перед обществом и в погоне за острыми материалами не создавать ажиотажа, паники, чувства страха, ведь этого как раз и добиваются экстремисты. Грамотное использование правильных терминов, выступлений известных спикеров и материалов поможет довести до каждого читателя ложность и опасность идей религиозного экстремизма и терроризма, деятельность террористических и экстремистских организаций, а неумелое – подтолкнуть человека к неверному шагу, а значит, нанести огромный вред.

По окончании семинара были представлены рекомендации для журналистов и блогеров и вручены сертификаты участникам.

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