Антикоррупционная служба о нарушениях в "КазАвтоЖол": Никто ответственности не несет

Антикоррупционное ведомство выявило системные проблемы в компании.

Проведен анализ коррупционных рисков в "КазАвтоЖол". Во всех инспекционных проверках находятся нарушения, однако ответственные лица не привлекаются к ответственности. Об этом на совещании сообщила исполняющий обязанности руководителя департамента превенции Агентства по борьбе с коррупцией Анар Жарова, передает корреспондент Zakon.kz.

- В марте Агентством проведен внешний анализ коррупционных рисков в "КазАвтоЖол". Выявлены системные проблемы. Прежде всего зоной повышенного риска являются процедуры закупок. Процесс принятия решений характеризуется закрытостью и непрозрачностью, не обеспечивается общественный контроль. Представители общественности включаются в тендерную комиссию лишь в том случае, если сумма договоров по строительству и ремонту дорог превышает 2 млрд тенге. Это требование внутренних правил компании,на наш взгляд такой критерий является завышенным, - рассказала Жарова.

Недостаточно, по ее словам, урегулирована деятельность и самой тендерной комиссии, не установлены условия, порядок и сроки принятия решений по утверждению ее состава.

- Серьезной проблемой является отсутствие мер воздействия за нарушение по качеству дорог. Несмотря на то, что во всех инспекционных проверках находятся нарушения, ответственные лица не привлекаются к ответственности. По итогам проверок филиалам вносятся рекомендации с формулировкой "рассмотреть возможность". Таким образом, вопросы применения должных мер воздействия к подрядчикам и службе технадзора остаются на усмотрение филиалов, - сообщила и.о. руководителя департамента Агентства.

Айша Тулеубекова. Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!