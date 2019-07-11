Изнасиловавший 37 маленьких детей маньяк просится на свободу

Рыльков изнасиловал 37 несовершеннолетних в возрасте от 6 до 13 лет и убил 4 человек, трое из которых были детьми.

Убийца и педофил 53-летний Олег Рыльков, отбывающий пожизненный срок в "Черном дельфине", попросился на свободу из-за плохого здоровья, пишет tvsamara.ru.

Сызранский городской суд приступил к рассмотрению ходатайства Олег Рылькова - убийцы и педофила из Тольятти. Первое заседание состоялось в среду, 10 июля.

Официально считается, что Рыльков изнасиловал 37 несовершеннолетних в возрасте от 6 до 13 лет и убил 4 человек, трое из которых были детьми. Мужчина был приговорен к пожизненному сроку в Соль-Илецкой колонии "Черный дельфин". Сейчас он просится на свободу в связи с ухудшением здоровья.

Следующее заседание состоится 26 июля, перенос связан с просьбой подсудимого дать время на знакомство с адвокатом. Мужчина проведет в СИЗО Сызрани более двух недель.

В сызранском изоляторе маньяку не понравилось. Он написал жалобы в районный суд с просьбой изменить ему место пребывания под арестом. В доводах он говорил о ненадлежащих условиях содержания под стражей. Просил, чтобы ему изменили место пребывания под арестом. Суд оставил его меру пресечения практически без изменений.

Спустя несколько лет пожизненного заключения, Олег Рыльков стал предпринимать попытки "развлечься" за счет сообщений о своих ранее неизвестных убийствах. Первый раз он не смог убедить следователей в своей причастности к скрытому преступлению, а затем признался еще в одном убийстве мальчика. Среди жертв, о которых стало известно недавно, – восьмилетняя девочка из села Борское.

В июне 1997 года Рыльков изнасиловал ее на берегу реки, затем убил ножом, тело расчленил и выкинул останки в мусорный бак. Доказано также, что в 1994 году, в тольяттинском лесу Рыльков изнасиловал и задушил 14-летнюю девочку. Еще две жертвы – взрослые женщины в возрасте 31 и 41 года.

Арестован он был летом 1997-го. В 1998 году его приговорили к смертной казни, но из-за введения моратория наказание заменили на пожизненное заключение.

По итогам признаний Рылькова возобновлены уголовные дела, возбужденные более 20 лет назад.

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