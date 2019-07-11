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Тенге немного укрепился к доллару, но не к рублю

Средневзвешенный курс доллара составил 384,11 тенге.

Фото : zakon.kz11 июля 2019, 17:36

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 384,11 тенге за доллар (-1,24), объем торгов 103,06 млн долларов.

В обменниках курс доллара – 382,9-384,3 тенге, евро – 432,3-434,3 тенге, рос.рубля – 6,03-6,12 тенге.

В торгах приняли участие 24 члена KASE.


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