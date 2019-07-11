Житель Павлодара направил более 3,5 тысяч чеков по акции "Требуй чек – выиграй приз!"

Наименьшую активность проявляют жители Атырауской, Мангистауской и Актюбинской областей.

Казахстанцы продолжают активное участие в акции "Требуй чек – выиграй приз!". На сегодняшний день уже зарегистрировано 490 904 чека от 37 099 участников кампании на общую сумму 2 млрд 901 млн 889 тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов министерства финансов РК.

Самыми активными оказались жители Карагандинской области, которые направили 57 215 чеков. На втором месте участники из Акмолинской области – 46 924 чека. Завершают тройку лидеров жители Алматинской области – 46 307 чеков.

Наименьшую активность проявляют жители Атырауской (7 525 чеков), Мангистауской (6 558 чеков) и Актюбинской (6 095 чеков) областей.

Также, на данный момент определена тройка самых активных участников. Один из жителей Павлодара направил к участию в акции 3 655 чеков. Участник из Караганды успел зарегистрировать 2 665 чеков, житель Экибастуза – 2 571 чек. Напомним, с 1 мая по 8 августа 2019 года граждане Республики Казахстан принимают участие в акции "Требуй чек – выиграй приз!". Акция проводится Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Оператором фискальных данных.

Целью акции является повышение гражданской активности, воспитание правовой культуры граждан в вопросах защиты собственных интересов как потребителей товаров, работ и услуг.

Отметим, в период проведения акции каждый житель страны, совершая любые покупки или получая платные услуги, имеет шанс стать обладателем смартфона. Необходимо только зарегистрировать чеки за оплату товаров, работ и услуг в мобильном приложении "Тандау". В акции принимают участие чеки контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных (Онлайн ККМ). Количество чеков, регистрируемых одним участником, не ограничено. Однако, один участник не может отправить более 10 чеков с одного ККМ в сутки.

Принять участие в республиканской акции "Требуй чек – выиграй приз" смогут все граждане Казахстана, которые при приобретении любых товаров, работ и услуг получили чеки онлайн ККМ.

Бесплатное мобильное приложение "Тандау", где необходимо зарегистрировать данные участника и полученного чека, доступно для скачивания в Google Play market и App Store.

Подробные условия акции и инструкцию по работе с приложением можно посмотреть на сайте акции.

На сегодняшний день уже разыграно 70 смартфонов. Всего же в период проведения акции будет разыграно 100 смартфонов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!