Волосы дыбом встают - Бектенов о видео дорог в Youtube

Потом удивляемся, почему наши дороги разрушаются - Олжас Бектенов.

Сотрудники АДГСПК РК показали видеоролик с дефектами на трассе Алматы - Талдыкорган, передает Zakon.kz.

- Есть много вопросов в том числе со стороны простых неравнодушных граждан. В открытом доступе, в YouTube и в социальных сетях наши сотрудники посмотрели очень много материалов, где дороги только построены, либо капитальный ремонт прошел, и уже находятся в неудовлетворительном состоянии, - сказал на совещании с сотрудниками Министерства индустрии и инфраструктурного развития первый заместитель председателя АДГСПК Олжас Бектенов

Зампредседателя Казавтожол Талгат Смагулов ответил, что данный участок находится на гарантии.

- Сейчас с подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств дефекты будут устраняться. За счет подрядной организации, - отметил Смагулов.

В свою очередь Олжас Бектенов подчеркнул, что проблемным является не только участок трассы Алматы - Талдыкорган.

- Это не один участок, это мы чтобы время не отнимать показали. А так если в Youtube зайти, там очень много (видео). Волосы дыбом встают. каким образом осуществляется контроль строительства? Где надзор? Почему при приемке работ не обращаем внимание на это? Потом удивляемся, почему наши дороги разрушаются, - сказал Олжас Бектенов.

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