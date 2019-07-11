В ЗКО приехали отдыхать 50 детей из Арыси

В очередном летнем сезоне в центре дополнительного образования "Дарын" отдохнут 105 детей из Казахстана и России.

На торжественном открытии очередного сезона летнего лагеря в центре дополнительного образования "Дарын" западноказахстанские школьники приветствовали прибывших детей из печально известного городка Арысь, а также из соседней Самарской области Российской Федерации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на службу по связям с общественностью ЗКО

По словам директора центра Гулсим Дуйсенгалиевой, с начала летнего сезона в лагере отдохнули уже свыше 400 детей со всей области. В смену вместе с нашими детьми будут отдыхать и гости.

– Здесь очень весело, мы играем в разные спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол. Нас вкусно кормят. Я уже не первый год приезжаю с друзьями в летний лагерь в Уральске, – говорит 11-летний представитель казахской диаспоры из приграничной Самарской области Дияр Дуйсенбаев.

В этом году летним отдыхом будут охвачены около 90 тысяч детей из свыше 95 тысяч учеников 1-10 классов. На сегодняшний день порядка 70 тысяч детей уже отдохнули в летних лагерях области. Сеть оздоровительных лагерей области представлена 25 объектами. В этом году планируется обеспечить летним отдыхом, реабилитацией и занятостью 99,7% детей из социально-уязвимых слоев населения, куда войдут многодетные, малообеспеченные семьи, дети с особыми потребностями и сироты, оставшиеся без попечения родителей.

– Очень рада, что нам посчастливилось приехать в Уральск. Здесь очень чистый воздух, великолепная природа, реки и озера. Что может быть лучше летом?! Всего второй день, как приехали, а у нас уже столько новых друзей, мне все нравится здесь, – сообщила школьница из Арыси Коркем Абдыргани.

Поздравляя детей с началом смены, заместитель председателя областной Ассамблеи народа Казахстана Гайса Капаков высказал надежду, что все дети замечательно проведут время в лагере, подружатся и будут продолжать общение дальше.

- История нашего края удивительно богата, в дружбе и согласии в ЗКО проживают свыше 86 этносов. Невзирая на разные традиции и обычаи, мы все живем мирно и сплоченно отмечаем все праздники, отметил Г.Капаков.

– В связи со сложившейся ситуацией в нашем городе Арысь, нас пригласили отдохнуть в Западно-Казахстанскую область. Все дни пребывания в лагере будут насыщенными, сейчас мы уже готовимся к соревнованиям. Большое спасибо всем за организацию нашей поездки, – поблагодарила 11-летняя жительница Арыси Мариям Балгабай.

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