Такси за 33 тысячи. Водителя разыскивают сотрудники аэропорта Алматы

Его могут внести в "черный список".

Таксиста, подвезшего иностранца за 33 тысячи тенге, ищут сотрудники Международного аэропорта Алматы, передает Zakon.kz.

- Ищем, отсматриваем видео. Связались с автором поста в Facebook с просьбой, чтобы он тоже посмотрел записи камер у себя. Может быть на близстоящих зданиях эта машина была зафиксирована, - сообщила редакции пресс-секретарь МАА Наталья Соколова.

Представители аэропорта также отметили, что через территорию проходит очень большой поток машин.

- Однако практически на 100% эта машина была не нашего партнера, но поиски будут вестись, - подчеркнули в аэропорту.

Помимо этого водителям официального такси аэропорта будет рекомендовано носить определенную форму, чтобы пассажиры могли найти официальных таксистов. Кроме формы в планах разработать сетку тарификации с разбивками по районам города.

Представители МАА также рассказали о прецендентах, когда некоторые автомобили вносили в "черный список" из-за подобных случаев.

Ранее в Сети появилась информация о том, что недобросовестный таксист подвез иностранца за 33 тысячи тенге. Об этом написал в Facebook Шакир Исламбакиев.

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