170 детей из Арыси прибыли в летние лагеря Прииртышья

Помимо отдыха в оздоровительных лагерях, детям планируют показать музеи и культурно-досуговые места Павлодара.

Школьники проведут каникулы в Аксу и Щербактинском районе, передает pavlodarnews.kz.

По предложению акима области Булата Бакауова детей из Арыси, пострадавшей в результате разрыва снарядов в военной части, пригласили в местные летние лагеря. Первый борт со 130 детьми приземлился в Павлодаре 27 июня. Вторая группа прибыла на поезде 11 июля.

На перроне прибывших на отдых ребят встретили заместитель главы региона Асхат Оралов и руководитель управления образования Динислам Болатханулы.

- Как обещал аким области, мы приняли 300 детей, – рассказал Асхат Оралов. – 100 детей поедут отдыхать в Аксу в лагерь "Мечта" АО НТК "Казхром", оставшиеся 70 – в оздоровительный лагерь "Чайка" Щербактинского района.

Напомним, по приглашению главы региона из Арыси уже приехало 130 детей, которые сейчас находятся в Баянаульском районе.

- Они не только отдыхают, но и знакомятся с историей и природой нашего региона, - отметил заместитель акима области. - Для второй группы тоже организуют экскурсию в Баянаул.

По словам Динислама Болатханулы, летний сезон в лагерях продлится 15 дней, но по желанию детей количество дней могут увеличить до месяца.

По данным управления образования, проживание обеспечено за счет бюджетных и внебюджетных средств.

Вместе с ребятами из Арыси прибыли девять сопровождающих: учителя, социологи и воспитатели. - Нас пригласили в Кокшетау, Усть-Каменогорск, но мы выбрали Павлодар, - говорит воспитательница из Арыси Салтанат Орынбасарова. – Очень рада, что приехали к вам отдыхать на две недели, пока у нас восстанавливают дома. Уверена, что это время мы проведем весело и с пользой. У меня у самой трое детей, двое из них приехали со мной. В вашей области мы впервые. У нас очень жарко, а здесь хоть и прохладно, но погода очень хорошая.

Как сообщили в управлении образования, помимо отдыха в оздоровительных лагерях, детям планируют показать музеи и культурно-досуговые места Павлодара.

Напомним, утром 24 июня в Арыси на территории воинской части начали взрываться снаряды. 45 тысяч жителей эвакуировали. На улицах города обнаружили свыше 5700 боевых снарядов, территорию обследовали 43 группы саперов и 1488 сотрудников МВД. В свои дома жители вернулись 28 июня, однако большая около 80% зданий города были повреждены.

Как сообщал аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, город разделили на 17 секторов, которые закрепили за акимами областей и городов республиканского значения. Павлодарская область отвечает за восстановление 450 домов.

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