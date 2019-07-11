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Украинский альпинист сорвался со скалы в горах Заилийского Алатау

Он получил различные травмы.

Фото : Служба спасения11 июля 2019, 21:12

Группа профессиональных альпинистов из Украины приехала в Алматы для восхождения в горах Заилийского Алатау. Один из альпинистов во время подъема сорвался со скалы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Службу спасения города.

К счастью, он остался жив, но получил различные травмы.

Вызов на пульт Службы спасения поступил в 16:32. Экипаж Службы "109" выехал в горы с необходимым снаряжением. Спасательная операция прошла совместными усилиями спасателей, сотрудниками Алматинского филиала Федерации альпинизма и скалолазания РК и украинскими альпинистами.

Пострадавшему была оказана первая необходимая медицинская помощь, он был эвакуирован из Малого-Алматинского ущелья и передан бригаде "103". Медики после осмотра предварительно диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и различные ушибы. Альпиниста доставили в стационар города.


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