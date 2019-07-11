Женщина погибла на трассе в Карагандинской области
На трассе лоб в лоб столкнулись два автомобиля.
Фото : Pixabay11 июля 2019, 21:30
В Карагандинской области в жуткой аварии погибла женщина. Ещё трое взрослых и семилетний ребёнок находятся в больнице. Есть пострадавшие в тяжёлом состоянии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".
Два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб на трассе Шахтинск – Караганда. Вероятно, один из водителей выехал на встречную полосу. На место ДТП прибыли несколько карет скорой помощи и пожарные бригады. Пять пострадавших сразу же отправили в больницу. Там от полученных травм скончалась женщина. Кто стал виновником аварии, ещё предстоит выяснить.
- В результате ДТП оба водителя и два пассажира Audi госпитализированы в медицинские учреждения. По данному факту назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование по части 3 статьи 345 УК РК, - рассказал официальный представитель ДП Карагандинской области Жанатай Сембеков.
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