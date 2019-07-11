Гадать бессмысленно, нужно знать имена - Абаев об авторах анонимных рассылок

Министр прокомментировал участившиеся ложные рассылки.

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев прокомментировал участившиеся анонимные ложные рассылки в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Так, в середине лета в Казнете появлялись сообщения о следственных мероприятиях в отношении Данияра Акишева, ДТП с Канатом Бозумбаевым, а также ненастоящие аккаунты акима Нур-Султана Алтая Кульгинова в соцсетях.

Даурен Абаев отметил, что тенденция в последнее время серьезно возросла.

- Мы часто сталкиваемся не только с откровенной и наглой ложью, но и постоянными манипуляциями информации. Этому есть одна причина - анонимность. Анонимность позволяет отдельным лицам безнаказанно распространять ложные факты, - сказал Абаев в программе "Открытый диалог" на канале Хабар.

По словам министра, чаще всего объектами таких атак становятся публичные персоны - чиновники, бизнесмены и компании.

- Кто то умудряется называть это журналистикой, но пока за новостью не будет стоять конкретный человек, готовый взять на себя ответственность - я думаю, это не журналистика., - заявил министр и подчеркнул, что чаще всего эти публикации политически мотивированы.

Подобные рассылки, по словам министра, имеют не только "факты", они также наталкивают читателя на определенные выводы

- Это, в том числе, может быть характерным признаком заказного материала. Но в целом чаще всего это не только попытка очернить репутацию или спровоцировать конфликт, но и психологическая атака на конкретного человека. Намерение выбить его из колеи. Конечно публичные персоны как правило уже давно привыкли к таким провокациям, но ведь они бьют и по их родным и близким. За всеми этими репостами и лайками могут стоять поломанные судьбы ни в чем неповинных людей, - сказал Абаев.

Министр привел в пример случай с бизнесменом, в отношении которого были распространены анонимные сообщения.

- В принципе, через день в ситуации разобрались, однако после такой вести отец бизнесмена оказался в больнице. Его здоровью был нанесен непоправимый ущерб, - поделился Абаев.

Также Даурен Абаев сообщил, кто может стоять за подобными рассылками.

- Гадать бессмыленно здесь нужно знать конкретные имена, - заключил он.

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