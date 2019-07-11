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Чистой воды провокация - Абаев об участниках митингов в День столицы

Министр назвал конечную цель организаторов.

Фото : Pixabay11 июля 2019, 22:32

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев прокомментировал прошедшие в минувшую субботу несанкционированные митинги, сообщает Zakon.kz.

По его словам, произошедшие 6 июля события - чистой воды провокация.

- Организаторам таких акций выгодно, чтобы их участников задерживала полиция. Ими специально был выбран праздничный день и самые людные места в городе, - сказал Даурен Абаев в программе "Открытый диалог" на телеканале "Хабар".

Даурен Абаев отметил, что первым делом участники акции стали перекрывать проезжую часть, создавая на дороге коллапс.

- То есть, все их действия были направлены не на то, чтобы выразить гражданскую позицию, а чтобы посеять панику, спровоцировать полицию, создать столпотворение. Если бы эта акция была мирной, то зачем ее участники принесли с собой дымовые шашки, зачем принесли респираторы? - спросил министр.

Также министр назвал конечную цель организаторов.

- Их конечная цель - спровоцировать столкновения на улице, увеличить число пострадавших и задержанных. Вы знаете, им не нужен диалог, - заключил глава ведомства.


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