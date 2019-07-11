Размахивающего ножом мужчину задержали в Нур-Султане

Он находился в розыске.

Сотрудники столичной полиции обезвредили мужчину с ножом, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошёл 11 июля по улице Кажымукана около 19:00. Во время патрулирования сотрудники полка полиции Нур-Султана старший лейтенант полиции Жолмахов Абзал и лейтенант полиции Асан Команов заметили мужчину, который размахивал ножом и громко орал на прохожих.

При задержании он оказал активное сопротивление. Старший лейтенант полиции Абзал Жолмахов обезвредил мужчину.

Задержанный был доставлен в управление полиции района "Алматы" для дальнейшего разбирательства. Как было установлено, в отношении 35-летнего жителя Павлодарской области сотрудниками ДП Акмолинской области проводились оперативно-розыскные мероприятия.

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