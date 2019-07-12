"Кайрат" стартовал в Лиге Европы с победы

Дубль Эсеолы принес "Кайрату" выездную победу над боснийским клубом.

Алматинский "Кайрат" в первом отборочном раунде Лиги Европы на выезде переиграл боснийский клуб "Широки Бриег" — 2:1, пишет Sports.kz.

Несмотря на то, что боснийский клуб по сути растерял всех своих лидеров и казахстанцы считались абсолютными фаворитами, этот поединок все ждали с опасением, ведь у руля алматинцев Алексей Шпилевский.

Стартовый состав гостей особых вопросов не вызвал, вышли почти все лидеры, Раде Дугалич, Бауыржан Исламхан и Адеринсола Эсеола были на месте. Первые минуты прошли с прессингом хозяев и парой моментов у ворот Стаса Покатилова. "Кайрат" довольно быстро отошел от этого и пытался уже сам атаковать. Гости больше владели мячом, но хозяева опаснее им распоряжались, частенько беспокоя Покатилова. Удалось казахстанцам поймать соперника на контратаке, Эсеола выбежал на вратаря и реализовал это в гол — 0:1. Боснийцы быстро отыгрались, Иван Енин из-за пределов штрафной парашютом закинул мяч в дальнюю "девятку" — 1:1. Пошел обоюдоострый футбол и команды ушли на перерыв без изменений.

Вторая половина началась в равной борьбе и где-то грубой, причем со стороны игроков "Кайрата". Начались замены и так на поле появился Исламбек Куат, который должен был помочь команде действовать активнее. В сутолоке возле ворот хозяев Мартин Зломислич ошибся при навесе и Эсеола сумел затолкать мяч в сетку — 1:2. Боснийцы моментами доставляли серьезные неприятности Покатилову, особенно ударами издали, но тот справлялся. Команды ближе к концовке выдохлись, стали уже не так остры и моменты создавали с трудом, в итоге победа "Кайрата".

Ответная игра команд пройдет 18 июля в Алматы.

"Широки Бриег" (Широки Бриег, Босния) — "Кайрат" (Алматы, Казахстан) 1:2 (1:1)

Голы: Эсеола 29 (0:1), Енин 34 (1:1), Эсеола 58 (1:2)

Предупреждения: Багарич 58, Ковачич 59, Марич М. 70 — Ахметов 6, Абикен 26, Оразов 49, Жуков 54, Косович 71

"Широки Бриег": Зломислич М., Квесич, Матич, Чорич Д., Бабич, Йович (Вукоя З. 78), Марич М., Станич (Вукоя Б. 68), Ковачич, Багарич, Енин

"Кайрат": Покатилов, Ахметов, Суюмбаев, Жуков, Исламхан (Кейлер 76), Эсеола, Абикен (Куат 56), Вжесиньски, Дугалич, Миканович, Оразов (Косович 64)

Главный судья: Себастьян Колцеску (Румыния)

11 июля. Широки Бриег. "Печара".

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