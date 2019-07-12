Вайкуле рассказала о конфликте с Крутым

Размолвка произошла из-за фестивалей.

Латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью YouTube-каналу "А поговорить?" рассказала о причинах конфликта с продюсером Игорем Крутым, передает РИА Новости.

По словам артистки, размолвка произошла после того, как в латвийской Юрмале вместо конкурса "Новая волна", основателем которого является Крутой, был создан фестиваль "Лайма Рандеву".

- Игорь злится на меня за то, что я, предательница, сделала фестиваль после того, как „Новая волна“ ушла, - заявила певица.

По ее мнению, такая позиция является "несправедливой", так как создать фестиваль ей предложили власти Юрмалы.

- Они (власти города. – прим. ред.) меня поддерживают, и финансово, и морально, и по-всякому. Естественно, я патриотка Юрмалы, как я могу не делать это, - сказала она.

Музыкальный конкурс "Новая волна" переехал в Сочи из латвийской Юрмалы, где он проводился с момента своего основания. К переносу международного музыкального фестиваля организаторов подтолкнуло то, что латвийские власти в июле 2014 года по политическим мотивам запретили въезд на территорию страны нескольким российским исполнителям

В прошлом году Вайкуле на пресс-конференции в Одессе заявила, что не поедет в Крым ни за какие гонорары, потому что европейцам это запрещено. Она также добавила, что не питает теплых чувств к СССР и счастлива, что он распался. Высказывание певицы вызвало острую реакцию общественности, включая критику со стороны коллег по цеху. Позже Вайкуле добавила, что готова посетить полуостров, но только после снятия с России санкций, введенных после возвращения Крыма. Певица отметила, что в таком случае она готова выступить даже бесплатно.

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