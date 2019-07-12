Кульгинов раскритиковал столичных энергетиков

В ходе совещания выяснилось, что часть проектно-сметной документации не готова. Экспертизу еще не прошли.

Аким столицы Алтай Кульгинов посетил ТЭЦ-2 и провел выездное совещание по вопросам предстоящей газификации столицы, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В ходе совещания выяснилось, что часть проектно-сметной документации не готова. Экспертизу еще не прошли. На данный момент идут судебные споры по конкурсам. По некоторым проектам до сих пор не объявлены конкурсы. Это все из-за несогласованных действий между ответственными структурами. Начальников стало больше, чем исполнителей.

В ходе совещания обсуждались текущие вопросы по поставке угля на предстоящий отопительный сезон, передачи на баланс АО "Астана-Энергия" оборудования, построенного в рамках проекта "Расширение и Реконструкция ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2".

Касательно вопроса газификации столичных ТЭЦ, было отмечено, что реализация 1 очереди проекта рассчитана на 2019 – 2021 гг. с планируемым потреблением газа в объеме 633,67 млн. м3, или 96% от общего потребления газа городом (658,15 млн. м3). Стоит отметить, что в отопительный сезон монтаж оборудования проводиться не будет по причине работы всех котлов.

Также было поручено взять на контроль работу по внедрению NID технологий на котлоагрегатах в целях сокращения выброса вредных веществ в окружающую среду.

- ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 – это стратегические объекты жизнеобеспечения столицы. Руководству АО "Астана-Энергия" необходимо в срочном порядке решить все имеющиеся несогласованные вопросы. Мы должны подготовить теплоэлектроцентрали к приему газа. Соответствующие подразделения на еженедельной основе должны предоставлять отчеты о проделанной работе, - заключил аким.

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