Дожди с грозами ожидаются на западе и востоке Казахстана

Однако, в семи областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большую часть Казахстана оказывает влияние антициклон, где ожидается погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

- Лишь на западе, северо-западе и востоке Казахстана будут проходить атмосферные фронты, связи с чем местами пройдут дожди с грозами и усилением ветра, на крайнем западе местами ожидаются шквал, град, - говорится в сообщении.

В Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, днем в Восточно-Казахстанской, утром и днем в Кызылординской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской области днем местами ожидается шквал, град.

В Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, местами в Северо-Казахстанской областях днем ожидается сильная жара. В Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара, местами очень сильная жара.

В Кызылординской, Алматинской, Туркестанской, местами в Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды по Алматы: днем 31°, ясно.



Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 28°, преимущественно облачно.



Прогноз погоды на 12 июля.

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