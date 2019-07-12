Мамин обсудил вопросы сотрудничества с президентом Таджикистана

За 2018 год объем двусторонней торговли стран увеличился на 8,2 процентов.

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин с официальным визитом посетил Республику Таджикистан, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра.

В Душанбе премьер-министр Казахстана провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмон. На встрече были обсуждены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

- В Казахстане высоко оценивают Ваше участие в качестве почетного гостя в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, - сказал Аскар Мамин. - Казахстан нацелен на расширение взаимовыгодного многопланового партнерства с Таджикистаном.

Также были проведены межправительственные переговоры с премьер-министром РТ Кохиром Расулзодой. В ходе переговоров были рассмотрены перспективы углубления казахстанско-таджикского сотрудничества. За 2018 год объем двусторонней торговли стран увеличился на 8,2%, товарооборот составил $900 млн. Наряду с этим, объем экспортно-импортных перевозок автомобильным транспортом между Казахстаном и Таджикистаном вырос в 2,9 раза и составил 16,9 млн тонн.

Премьер-министр РТ Кохир Расулзода отметил, что Казахстан является вторым партнером Таджикистана по товарообороту. Вместе с тем, имеются большие перспективы по становлению РК главным торговым партнером РТ. В этих целях Правительства двух государств работают над увеличением объема взаимной торговли до $2 млрд в ближайшие 3-4 года.

Стороны подтвердили намерение продолжить реализацию достигнутых договоренностей по расширению номенклатуры и увеличению объемов поставки казахстанской продукции. Внимание было уделено совершенствованию механизмов инвестиционного взаимодействия в сельском хозяйстве, промышленной кооперации, энергетике, сфере транспорта и логистики.

- Мы готовы расширять наше инвестиционное сотрудничество путем создания совместных инвестпроектов, - сообщил Аскар Мамин.

*****

В рамках официального визита Премьер-Министра РК Аскара Мамина в Таджикистан были подписаны 11 документов, направленных на укрепление казахстанско-таджикского сотрудничества, на общую сумму свыше $80 млн:

- Соглашение о сотрудничестве между Евразийским Банком Развития, ГУП "Рохи Охани Точикистон" и АО "ЭСК "KazakhExport" на $35 млн;

- Соглашение о сотрудничестве между АО "Агромашхолдинг", РГУП "Таджиксельхозлизинг" и АО "ЭСК "KazakhExport" на $20,7 млн;

- Соглашение о сотрудничестве между ООО "Дусти 2017" и АО "ЭСК "KazakhExport" на $16 млн;

- Рамочный контракт на поставку казахстанской пшеницы между АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация" и Агентством по государственным материальным резервам при Правительстве Республики Таджикистан на $6 млн;

- Контракт на поставку эвакуаторов, туристических автобусов между "Hyindai Trans Avto Kazakhstan" и ЗАО "Холдинг Азия Групп Таджикистан" на $1,5 млн;

- Контракт на поставку консервированной продукции между ТОО "PALLANT TRADE" и дистрибьюторской компанией ООО "Таджеро" на $1 млн;

- Контракт на поставку машин марки Jac между ТОО "СарыаркаАвтоПром" и ЗАО "Холдинг Азия Групп Таджикистан" на $655 тыс.;

- Соглашение о сотрудничестве между АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация" и Агентством по государственным материальным резервам при Правительстве Республики Таджикистан;

- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области торговли сельскохозяйственной продукции между ООО "Ситабр Агро" и ТОО "Continental Agro Trade";

- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области торговли сельскохозяйственной продукции между ООО "Метал Инвест" и ТОО "Continental Agro Trade";

- Протокол переговоров между АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" и ГУП "Рохи охани Точикистон".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!