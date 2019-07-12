Ужасы табакокурения. Есть ли ему замена

Одним из самых вредных веществ в сигарете называют никотин.

На сегодняшний день более миллиарда человек являются курильщиками, несмотря на то, что о вреде употребления табака говорят постоянно. Снижению количества курильщиков не помогает ни пропаганда здорового образа жизни, ни антитабачные компании. Хотя ни для кого не секрет, что курить действительно вредно. Появление подобия первых сигарет начинается еще в 15-ом веке: тогда американские индейцы заворачивали табак в солому или тростник. В 19-м веке дело дошло и до Европы. С тех пор сигареты модифицировались: появились фильтры, свой дизайн, капсулы.

Редакция Zakon.kz решил разобраться, что именно делает сигарету вредной, и какую альтернативу можно предложить людям, не желающим бросать эту пагубную привычку.

Враги здоровья

Одним из самых вредных веществ в сигарете называют никотин. Но на самом деле, опасен не столько никотин. Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения никотин не относится к канцерогенным или мутагенным веществам. Ряд исследований подтверждают, что тяжелые заболевания курильщиков не связаны с никотином. Однако, никотин вызывает привыкание и многим курильщикам так сложно отказаться от вредной привычки.

Главная причина известных заболеваний, связанных с курением – это канцерогены и мутагены, содержащиеся в дыме сигареты. Воздействие этих веществ на полость рта и внутренних органов может стать причиной онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Рассмотрим некоторые из них.

Формальдегид - токсичное соединение, которое отрицательно влияет на органы дыхания, зрения, нервную систему, кожу и на генетический аппарат всех живых организмов. Формальдегид согласно классификации Всемирной организации здравоохранения относится к канцерогенным соединениям.

Еще одно вредное вещество – ацетальдегид, который токсичен при воздействии на кожу, ирритант, канцероген. Однако токсичность ацетальдегида ниже, чем у формальдегида, так как ацетальдегид в организме быстро окисляется до безвредной уксусной кислоты. Он также является загрязнителем воздуха при горении, курении, в автомобильных выхлопах.

Бензол представляет собой бесцветную жидкость со своеобразным специфическим сладковатым запахом и является простейшим ароматическим углеводородом. При непродолжительном вдыхании паров бензола не возникает немедленного отравления. В больших дозах бензол вызывает тошноту и головокружение. В тяжелых случаях отравления бензолом наблюдаются: головные боли, чрезвычайная утомляемость, одышка, головокружение, слабость, нервность, сонливость или бессонница, расстройство пищеварения, тошнота, иногда рвота, отсутствие аппетита и учащение мочеиспускания.

Бутадиен при высоких концентрациях в воздухе оказывает токсическое действие, при малых — вызывает раздражение слизистых оболочек.

Бензапирен. Основными источниками бенз(а)пирена, потребляемого человеком, являются: окружающий воздух, табачный дым, отопление (сжигание древесины, угля или других биомасс), автомобильный транспорт, асфальт, каменноугольные смолы. Бензапирен образуется всегда,

когда что-либо горит — будь то древесина, бумага, уголь — любое органическое соединение. К сожалению, доказано, что дым, который идет при сгорании дров или угля, насыщает продукты, и дальше мы поглощаем эти продукты вот с этим самым бензапиреном.

Неужели нет альтернативы

Курение – это привычка, которой тяжело найти замену. Благодаря развитию технологий сейчас в разработке и в готовом виде есть продукты, позволяющие заменить сигареты. В частности, выход в свет электронных сигарет или устройств нагрева табака дает свои плоды.

Аэрозоль, являющийся неотъемлемой частью электронных сигарет, содержит намного меньше канцерогенов, чем сигареты.

В соответствии с отчетом Королевского колледжа врачей Великобритании, это снижает риск развития онкологических заболеваний в долгосрочной перспективе. Согласно данному отчету, именно уровень содержания токсинов, является самым важным фактором при определении ущерба для здоровья человека. После анализа и изучения всех доступных в настоящий момент доказательств авторы отчета пришли к основному выводу: «Хотя не представляется возможным точно рассчитать долгосрочные риски для здоровья, связанные с использованием электронных сигарет, на основании доступных данных можно предположить, что вряд ли они превысят 5% рисков, связанных с курением табачных изделий, и могут быть значительно ниже этого показателя».

Учеными Всероссийского научно-исследовательского института табака, махорки и табачных изделий установлено, что содержание токсичных компонентов в электронных системах нагревания табака намного ниже, чем в обычных сигаретах. В своих исследованиях они сравнивали содержание никотина, монооксида углерода и других веществ, выделяемых при употреблении табачных изделий, в пяти наиболее продаваемых марках сигарет в России и в электронной системе нагревания табака. Крайне низкое содержание токсичных элементов в электронных системах нагревания табака ученые объяснили тем, что табак в изделии не горит, а нагревается.

Кроме того, курение сказывается и на здоровье зубов. От использования нагреваемого табака не желтеют зубы, а минимальный контакт с самим стиком не оставляет неприятного запаха на руках и не дает желтизны на пальцах. В целом, запах аэрозоля системы нагревания табака не столь очевиден и не оседает на волосах и одежде, как от дыма сигарет.

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