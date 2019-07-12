Оперная дива Жаннат Бактай отмечает юбилей

Все мы артисты немного волшебники.

Ведущая солистка "Астана Опера" заслуженная артистка Казахстана Жаннат Бактай празднует свой творческий юбилей – 30 лет на сцене! Обаятельная, стройная, с задорным смехом певица открыто отвечает на все вопросы журналистов. Она не обременена грузом забот, легко и быстро может оказаться в любой точке мира. Вот и сегодня Жаннат Бактай в Нур-Султане, а 13 июля выступит в главной партии оперы "Мадам Баттерфляй" Дж. Пуччини в рамках гастролей "Астана Опера" в Узбекистане, сообщает пресс-служба театра.

- Не хочется подводить каких-то итогов, но, тем не менее, с каким профессиональным багажом вы подошли этой дате?

- Могу сказать, что творческая жизнь делится на периоды: 10 лет, 12 лет… Через каждый этот период происходит перезагрузка, и ты осознаешь свое место на сцене, в творчестве, в искусстве, пересматриваешь какие-то жизненные позиции, делаешь выводы, идешь в будущее с опытом и новыми знаниями. Задаешься вопросами: "Что осталось за плечами?", "К чему ты пришел?". За это время я "сделала" немало партий. Певцы редко изменяют своему репертуару, если они выбирают определенное амплуа, то несут его до конца, опираясь на профессиональный и личный опыт. Я не могу сказать, что была легким сопрано, потом вдруг стала совсем низким. Нет, если раньше была лирико-колоратурным сопрано, то сейчас колоратурно-драматическое сопрано. Мои героини стали более правдивыми, потому что я вижу их через призму собственного опыта. Раньше они были сделаны из плоти и крови, пронесенные через молодое сердце, теперь приобрели еще и глубокие, настоящие чувства.

- Совсем скоро, в Ташкенте, вам предстоит выйти на сцену театра имени Алишера Навои в главной партии Мадам Баттерфляй, какое место эта героиня занимает в Вашем репертуаре?

- Это одна из самых любимых мною партий. Было множество постановок в разных странах, в которых мне посчастливилось участвовать. И хотя сценография везде разная, образ героини во всех спектаклях неизменно остается нежным и чувственным. Меня он привлекает и тем, что на протяжении всей этой истории имеет свое развитие: от молодой девушки до зрелой женщины с трагическим опытом. Думаю, что горячая узбекская публика воспримет нашу постановку очень хорошо.

- На интервью вы шли после примерки новых костюмов. Расскажите, какие сюрпризы Вы готовите для столичной публики?

- У меня будет бенефис, сольный концерт, который намечен на 7 сентября. Сейчас к нему идет подготовка, я рада всех пригласить. Программа ориентирована на широкую аудиторию, поэтому она будет легкая и развлекательная, наверное, такая же, как мое отношение к этой жизни. Наряду с традиционным классическим жанром, национальными произведениями, мы представим классический кроссовер, то есть оперными голосами будет исполнена популярная музыка. Со временем артист становится сам себе режиссер: выбирает репертуар, придумывает, как обыграть номер, какие подобрать платья, то есть у меня уже есть четкое представление предстоящего концерта. Я не люблю трагедию и драму, поэтому хочу, чтобы все получилось празднично и весело.

- Многие критики говорят, что опера превратилась в шоу. От певиц требуют исполнения различных трюков на сцене, вы сталкиваетесь с этим?

- Конечно, и стараемся выполнять все задумки режиссеров. Отношение к опере поменялось, публика стала более требовательной. Если певцы раньше позволяли себе лишние килограммы для того, чтобы голос был более "масленым", крепким, сейчас вокалисты стремятся к модельной внешности, следят за собой, ходят в фитнес-залы, к косметологам, репетиторам… Мы стараемся сочетать в себе все грани современного и традиционного вида искусств. Настало время режиссеров и сценографов. Здорово, если у певца прекрасный голос, который великолепно звучит и чарует слушателей своим тембром, высокими нотами и замечательной техникой. Кроме этого, нужно восхищать не только слух, но и глаз. Перед нами стоит еще одна задача – донести до сердца слушателя идею и мысли композитора, чтобы выходя из зала, человек почувствовал обновление или даже перерождение.

- Магия сцены, что это для Вас?

- Все мы артисты немного волшебники. Магию сцены нельзя разложить на определенные составляющие. Но чтобы певцам ее создать, нужны определенные условия: это образование, опыт, профессиональный багаж и упорный труд.

- Конкуренция среди артистов всегда была очень высокой, нашли ли Вы способ выдерживать соперничество?

- Многое зависит от педагога, который изначально закладывает представление о твоей творческой судьбе, в том числе и о конкуренции. У меня был совершенно уникальный педагог Н.А. Шарипова, дававшая советы относительно жизни и творчества. Она готовила нас к тому, что ждало впереди. Так получается, что в детстве нам объясняют, как учиться, о том, что нужно поступать в университет, до 30 лет создать семью, а дальше программы нет. Что делать в 40, 50, 60 лет уже никто не говорит. И когда человек сталкивается с определенными ситуациями, он бывает просто к ним не готов. Нет такого предмета "жизневедение". Но если педагог изначально заложил базу, дал воспитание, а жизнь при этом закалила тебя, то тогда становится очень легко выдерживать конкуренцию. Мне было немного легче, чем всем остальным, потому что я – мастер во втором поколении. Пример отца дал многое. Он всегда поддерживал меня и внушал, что я самая лучшая, а мне ничего не оставалось, как только соответствовать его ожиданиям и высоко нести знамя нашей творческой семьи.

- Из чего состоит Ваш день?

- Еще вечером я планирую свой завтрашний день, а утром тело слушается меня. Занятия спортом, распевка голоса, обязательно посвящаю время семье, совместные обеды и ужины очень важны для нас. Вечером – светские мероприятия или выступления на концертах и спектаклях.

- Как Вы отдыхаете, что Вас вдохновляет?

- Я отдыхаю тогда, когда меняю "декорации", то есть оставляю ту среду, в которой нахожусь. Для меня важны впечатления. Могу заниматься, чем угодно, например, если много пела, а потом села играть за инструмент – это уже отдых. Он не может быть связан только с морем, с заграницей. Смена деятельности – вот настоящий отдых! Для меня вдохновение – это природа, потому что мой знак зодиака черпает силы в природе, по гороскопу я Близнецы. Мне важно побыть одной, перезагрузиться, послать во Вселенную вопросы, и я обязательно получаю на них ответы.

Три совета от Жаннат Бактай:

- Будьте всегда молоды душой и телом, развивайте свою память

- Будьте всегда искренними сами с собой и с окружающими

- Самое главное в жизни – это человеческие отношения, дорожите ими и храните их!

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!