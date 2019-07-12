Бельгийский клуб казахстанца оказался в центре судебных разбирательств

История длится с прошлого сезона.

Бельгийский футбольный клуб "Беерсхот", куда недавно перешел казахстанский защитник Ян Вороговский, скорее всего лишился места в элитном дивизионе чемпионата, передает Zakon.kz.

Как сообщается на официальном сайте клуба, это произойдет в связи с решением Бельгийского спортивного арбитражного суда (BAS).

История длится с прошлого сезона. Тогда "Беерсхот" играл матч плей-офф за право играть в новом сезоне в элитном дивизионе с клубом "Мехелен", которому уступил по сумме двух матчей (0:0, 1:2). Чуть позже "Мехелен" был наказан Королевской футбольной ассоциацией Бельгии (KBVB) за то, что пытаясь спастись от вылета в сезоне 2017/18, повлиял на исход двух игр - своей и конкурента. Скандал с договорными матчами и коррупцией разразился осенью 2018 года и повлек за собой 40 обысков в ряде клубов. Собсьтвенно, само наказание заключалось в том, что "Мехелен" отправлен в третью лигу, а его место в элитном дивизионе досталось "Беерсхоту".

Но "Мехелен" просто так не сдался, подал апелляцию, и 10 июля Бельгийский спортивный арбитражный суд (BAS) отменил решение KBVB.

- Нам это решение кажется несправедливым. Это недостойно такой футбольной страны, как Бельгия. Мы просим KBVB и Профессиональную лигу взять на себя ответственность. Давайте еще раз четко проясним: требования прокуратуры были четкими и продуманными, в решении ясно говорится, что была попытка сфальсифицировать матч. Конечно, позиция KBVB на BAS не подлежит обсуждению, но и KBVB, и другие организации считают доказанным факт влияния на результат. "Беерсхот" просит и требует от футбольного профсоюза и лиги помощи в том, чтобы честные команды не наказывали на основе размытых правил. Профсоюз и лига должны восстановить справедливость, остановить старт сезона и позволить "Беерсхоту" играть в высшей лиге. Нужно дать нашим фанатам и любителям футбола во всей стране, а особенно молодым игрокам, четкий сигнал - в спорте и в футболе, в частности, есть справедливость и честность, - заявил клуб.

"Беерсхот", куда казахстанец Вороговский перешел 29 июня, не намерен оставлять это дело просто так и собирается подать жалобу в УЕФА, а также отсудить у KBVB компенсацию.

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