Дети из Туркестанской области посетят театр "Астана Опера"

Музыковеды театра подготовили занимательный рассказ обо всех видах оперных голосов: от сопрано до баса.

150 детей из Туркестанской области посетят театр "Астана Опера" 14 июля. Юным театралам организуют благотворительную экскурсию, а также представят яркий концерт "Музыкальное разноголосье" на казахском языке, передает пресс-служба театраю

Солисты оперы исполнят популярные арии и дуэты из произведений Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. Россини, В.А. Моцарта, Р. Леонкавалло, песни Л. Хамиди, казахские, неаполитанские песни и др. Музыковеды театра подготовили занимательный рассказ обо всех видах оперных голосов: от сопрано до баса.

- Для гармоничного развития личности необходимо с раннего детства воспитывать у подрастающего поколения чувство прекрасного. Походы в театр, на концерты играют большую роль в эстетическом воспитании, поэтому в нашем храме искусства серьезное внимание уделяется творческим проектам, адресованным детям. Для нас большая радость, что во время летних каникул гостями "Астана Опера" станут школьники из Туркестанской области. Программа концерта рассчитана на разновозрастную детскую аудиторию. Ребята услышат настоящий академический вокал, при этом в игровой форме получат информацию о типах певческих голосов и оценят их красоту, узнают интересные сведения о композиторах. Помимо вокальной музыки юные зрители послушают звучание скрипки и виолончели: в исполнении артистов симфонического оркестра прозвучат известные инструментальные миниатюры.

Интерактивная форма музыкальной встречи позволяет ведущим общаться с маленькими зрителями, задавать им вопросы. Думаю, что концерт будет ребятам полезен и запомнится как яркое событие их летних каникул. Практика показывает, что и взрослые, которые приводят в наш театр детей, тоже с большим интересом воспринимают наши музыкальные образовательные программы, - поделилась руководитель Камерного зала "Астана Опера" Маржан Жакенова.

Партия фортепиано – Раушан Бескембирова, ведущая – Сауле Маулетова.

Продолжительность концерта – 50 минут; начало в 16.00.

Экскурсия в столицу для школьников будет проведена в рамках программы "Рухани жаңғыру".

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