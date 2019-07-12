После взрывов в Арыси Ермекбаев проверил условия хранения боеприпасов в Отаре
По результатам проверки склада определены конкретные задачи по повышению уровня безопасности объекта по хранению боеприпасов.
Фото : пресс-служба МО РК12 июля 2019, 10:08
В рамках рабочей поездки в Гвардейском гарнизоне генерал-майор Нурлан Ермекбаев проинспектировал условия и порядок хранения боеприпасов, вопросы соблюдения личным составом требований пожарной безопасности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.
Главой военного ведомства заслушан доклад должностных лиц о порядке хранения и сохранности ракет и боеприпасов, укомплектованности и состоянии вооружения, военной и специальной техники, а также обеспеченности другими материально-техническими средствами.
По результатам проверки склада определены конкретные задачи по повышению уровня безопасности объекта по хранению боеприпасов, вооружения и военной техники, неукоснительному соблюдению военнослужащими требований противопожарной и противодиверсионной безопасности.
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