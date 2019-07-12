После взрывов в Арыси Ермекбаев проверил условия хранения боеприпасов в Отаре

По результатам проверки склада определены конкретные задачи по повышению уровня безопасности объекта по хранению боеприпасов.

В рамках рабочей поездки в Гвардейском гарнизоне генерал-майор Нурлан Ермекбаев проинспектировал условия и порядок хранения боеприпасов, вопросы соблюдения личным составом требований пожарной безопасности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Главой военного ведомства заслушан доклад должностных лиц о порядке хранения и сохранности ракет и боеприпасов, укомплектованности и состоянии вооружения, военной и специальной техники, а также обеспеченности другими материально-техническими средствами.

По результатам проверки склада определены конкретные задачи по повышению уровня безопасности объекта по хранению боеприпасов, вооружения и военной техники, неукоснительному соблюдению военнослужащими требований противопожарной и противодиверсионной безопасности.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!