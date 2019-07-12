Мы не оставим ваc с проблемами. Ермекбаев встретился с аксакалами Арыси

Группы саперов продолжают поквартирный и подомовой обход.

Министр обороны встретился с общественностью города Арысь и аксакалами, передает пресс-служба Министерства обороны РК.

В ходе встречи жители были проинформированы о проводимых Министерством обороны мероприятиях по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в регионе и о ходе работ по нормализации жизнедеятельности города.

Глава оборонного ведомства рассказал о возможных причинах взрыва на арсенале. Среди которых: халатность, умышленный поджог, нарушение правил противопожарной безопасности и др.

Жители г.Арысь смогли задать все интересующие вопросы касательно мер безопасности во время утилизации фрагментов боеприпасов, вывоза оставшихся боеприпасов. Также был поднят вопрос об ускорении строительных работ в ряде районов города.

Участники встречи высоко оценили труд саперов и военных пожарных, отметив их высокий профессионализм.

Напомним, на сегодняшний день в городе продолжают работу отряды саперов, беспилотные летательные аппараты ведут постоянную воздушную разведку, проводят мониторинг территории арсенала и прилегающей к городу местности, а после передают информацию в оперативный штаб. Дополнительно совершается вертолетный облет.

Группы саперов продолжают поквартирный и подомовой обход. Военные продолжают уничтожение фрагментов боеприпасов на полигоне в 60 км от города. С 5 июля т.г. Министерство обороны начало вывозить оставшиеся боеприпасы.

Также во встрече принял участие министр труда и социальной защиты Бердыбек Сапарбаев.

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