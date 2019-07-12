Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Мы не оставим ваc с проблемами. Ермекбаев встретился с аксакалами Арыси

Группы саперов продолжают поквартирный и подомовой обход.

Фото : пресс-служба12 июля 2019, 11:05

Министр обороны встретился с общественностью города Арысь и аксакалами, передает пресс-служба Министерства обороны РК.

В ходе встречи жители были проинформированы о проводимых Министерством обороны мероприятиях по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в регионе и о ходе работ по нормализации жизнедеятельности города.

Глава оборонного ведомства рассказал о возможных причинах взрыва на арсенале. Среди которых: халатность, умышленный поджог, нарушение правил противопожарной безопасности и др.

Жители г.Арысь смогли задать все интересующие вопросы касательно мер безопасности во время утилизации фрагментов боеприпасов, вывоза оставшихся боеприпасов. Также был поднят вопрос об ускорении строительных работ в ряде районов города.

Участники встречи высоко оценили труд саперов и военных пожарных, отметив их высокий профессионализм.

Напомним, на сегодняшний день в городе продолжают работу отряды саперов, беспилотные летательные аппараты ведут постоянную воздушную разведку, проводят мониторинг территории арсенала и прилегающей к городу местности, а после передают информацию в оперативный штаб. Дополнительно совершается вертолетный облет.

Группы саперов продолжают поквартирный и подомовой обход. Военные продолжают уничтожение фрагментов боеприпасов на полигоне в 60 км от города. С 5 июля т.г. Министерство обороны начало вывозить оставшиеся боеприпасы.

Также во встрече принял участие министр труда и социальной защиты Бердыбек Сапарбаев.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты