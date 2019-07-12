ДЭР Нур-Султана: Победить "Однорукого бандита" практически невозможно

Владельцы незаконных аппаратов имеют возможность регулировать долю выдачи выигрыша.

В столице за 6 месяцев текущего года выявлено более 50 фактов организации незаконного игорного бизнеса в виде игровых терминалов и казино. Об этом сообщили в Департаменте экономических расследований (ДЭР) по Нур-Султану, передает Zakon.kz.

- В суд направлено 21 дело по 26 эпизодам. Из теневого оборота изъято более 100 игровых терминалов. По всем оконченным делам состоялись обвинительные приговоры. Виновные лица приговорены к различным мерам наказания. В том числе есть решения о суда с реальным лишением свободы с отбыванием наказания с исправительных учреждениях. Также некоторым организаторам незаконного игорного бизнеса наложены штрафы, - рассказали в департаменте.

Как отметили в ведомстве, подобная деятельность наказывается штрафом в размере до 2 000 МРП (5 050 000 тенге). А при совершении преступления группой лиц, или с излечением дохода в особо крупном размере - штраф до 5 000 МРП (12 625 000 тенге) и до 20 кратного размера штрафа от суммы незаконного дохода.





- Судебно-следственная практика показала, что лица незаконного организовавшие игорную деятельность преследуют одну единственную цель – получить незаконный доход за счет людей, находящихся в психологической зависимости в надежде победить "Однорукого бандита". Проведенные исследования показали, что суммы вложенных гражданами средств в аппараты, в разы превышают размеры выигрышей. Следует даже отметить, что владельцы незаконных аппаратов имеют возможность регулировать долю выдачи выигрыша. Одним словом победить программу и обогатиться практически невозможно, - отметили в ДЭР.

Вместе с тем департаменте подчеркнули, что деятельность службы экономических расследований направлена не только на пресечение правонарушений, в том числе и незаконного игорного бизнеса, как проявления теневой экономики, но и принятие мер к их предупреждению.

Так, по находящимся в производстве делам, следователями принимаются меры к устранению обстоятельств, способствовавших совершению правонарушения. Собственникам и арендодателям помещений, продовольственных магазинов, мест общественного питания, разъясняется, что представление помещение для незаконного игорного бизнеса, также уголовно-наказуемо.

- Пользуясь случаем, еще раз необходимо разъяснить собственникам помещений, что получив доход в виде 30 -50 тысяч тенге, за разрешение установки игрового аппарата, статьей 307 Уголовного Кодекса РК предусмотрена ответственность в виде штрафа до 2 000 МРП, это более 4 млн тенге. Поэтому владельцы помещений соблюдайте гражданско-правовые отношения, требуйте заключения соответствующего договора и оформления первичных бухгалтерских документов, с подтверждением правомерности осуществления деятельности, - порекомендовали в департаменте.

Согласно закону "Об игорном бизнесе" размещение казино и залов игровых автоматов на территории РК, за исключением побережья Капшагайского водохранилища и Щучинско-Боровской курортной зоны, запрещено.

Рассказать о готовящемся или совершенном преступлении в экономической сфере, а именно: совершение налоговых правонарушений, выписка фиктивных счет-фактур, незаконное предпринимательство, организация незаконного игорного бизнеса, незаконный оборот подакцизной продукции, хищение бюджетных средств, контрабанды можно обратившись в Департамент экономических расследований по адресу: ул. Желтоксан 43, или телефону 31-61-45.

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