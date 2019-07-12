Больше всего казахстанцы задолжали по транспортному налогу

Задолженность по транспортным средствам составляет 70% от общей суммы налоговой задолженности.

На пресс-конференции в правительстве вице-министр финансов РК Канат Баедилов рассказал о правилах проведения налоговой амнистии, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил замглавы ведомства, ведомством уже утверждена Дорожная карта, в рамках которой органами госдоходов будет проведена широкомасштабная массово-разъяснительная работа о порядке проведения налоговой амнистии для того, чтобы казахстанцы до конца текущего года смогли воспользоваться данной кампанией по списанию начисленных пеней.

- Согласно статистическим данным, по состоянию на 1 января 2019 года налоговая задолженность имелась у 1,4 млн физических лиц на общую сумму 20,9 млрд тенге, из них основной долг 14,3 млрд тенге, начисленные пени - 6,6 млрд тенге. Наибольшие суммы или 70% или 14,4 млрд тенге налоговой задолженности приходятся на налог на транспортные средства, - пояснил Баедилов.

Он добавил, что на задолженность по земельному налогу приходится 12% или 2,5 млрд тенге, на налог на имущество 6,7% или 1,4 млрд тенге.

- Наибольшее количество должников - физических лиц зафиксировано в г. Шымкенте порядка 148 тысяч, 139 тысяч в Туркестанской области, 116 тысяч в Жамбылской области и 114 тысяч в г. Нур-Султане. Наибольшие суммы налоговой задолженности в разрезе регионов в г. Алматы - 5,5 млрд тенге, г. Нур-Султан и Мангистауская область по 2 млрд тенге, Шымкент 1,6 млрд тенге, - уточнил вице-министр.

С начала текущего года органами госдоходов проведена большая подготовительная работа для проведения налоговой амнистии физлиц. В частности, произведена сверка базы данных с уполномоченными органами, а также инвентаризация лицевых счетов на предмет полноты и правильности начислений в целях актуализации лицевых счетов налогоплательщиков. В связи с этим важной мерой данной амнистии является возможность списания налоговой задолженности физлицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями, но имеют задолженность по налогам с предпринимательской деятельности.

- Необходимо пояснить, что указанная задолженность образовалась при переходе в 2002-м и 2003-м годах налоговых органов из локальных на общереспубликанскую налоговую информационную систему (ИНИС). Такая налоговая задолженность по состоянию на 1 января 2019 года числится более чем у 16-ти тысяч физических лиц на сумму 700 млн тенге, в том числе основной долг 400 млн тенге, пени - 300 млн тенге. Единственным условием для списания пени является уплата физлицом основного долга по налогам. Налогоплательщикам специально для этого никуда обращаться не нужно, органы госдоходов будут ежедневно мониторить состояние лицевых счетов физических лиц и при уплате ими основного долга в течении 3-х рабочих дней вынесут соответствующее решение о списании пени. В случаях, если налогоплательщик в течении текущего года уже произвел выплату основного долга и пени по налогам за прошлый год, сумма пени подлежит возврату. Для этого необходимо обратиться с заявлением в органы госдоходов, - заключил Баедилов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!