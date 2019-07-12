Арысцы благодарны жителям Атырауской области за помощь

Произошедшее здесь стало ударом для всей страны.

В данный момент, благодаря пожертвованием и помощи жителей области, в Арыси ведется восстановление 482 жилых домов, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

В секторе закрепленном за Атырауской областью работают 13 строительных организаций, задействовано более 500 человек и около 20 единиц специальной техники. Курирует работу межведомственная группа, которая включает в себя заместителя и советника акима области, руководителей управлений. В данный момент, работы ведутся в полном режиме, завершилось полное восстановление нескольких домов.

Об этом премьер-министру РК Аскару Мамину посетившему Арысь в рамках рабочего визита доложил аким Атырауской области Нурлан Ногаев.

После, аким области провел совещание с руководителями подрядных организаций.

- Произошедшее здесь стало ударом для всей страны, люди с разных уголков Казахстана соболезнуют жителям Арыси и оказывают различную помощь. Работа по восстановлению домов должна идти качественно и в срок, на вас лежит большая ответственность. Стройте так чтобы вашу работу вспоминали с теплотой и любовью, - сказал Нурлан Ногаев.

После окончания совещания глава региона побеседовал с жителями Арыси и выслушал их пожелания.

- Жители нашей области поддержали призыв Главы Государства и приняли активное участие в восстановлении Арыси. Была отправлена гуманитарная помощь, денежные средства, волонтеры и т.д. Это заложено в нас с детства, не один житель нашей страны никогда не бросит своего соотечественника в трудную минуту, - сказал аким области.

В свою очередь жители, Арыси поблагодарили атыраусцев за оказанную поддержку.

- Мы можем сказать только огромное спасибо всем, Елбасы, Президенту, жителям Атырауской области. Мы видим активное строительство качественных, хороших домов. Спасибо что поддержали нас, не бросили в трудную минуту. Мы с удовольствием приглашаем жителей Атырауской области к нам на новоселье, для нас вы навсегда останетесь в истории, - сказала жительница Арыси Бибыхадиша Момын.

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