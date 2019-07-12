Почему в Казахстане так жарко

На юге страны в выходные температура повысится до 45 градусов.

Фото : pxhere.com

РГП "Казгидромет" рассказал о прогнозе погоды на 13-15 июля, передает Zakon.kz. Синоптики отмечают, что продолжающийся вынос горячего и сухого воздуха с районов Ирака и Ирана является причиной наступившей жары в Казахстане. - В выходные дни жара с максимальной температурой воздуха 35…40°С ожидается в большинстве областей республики. На юге Казахстана еще жарче, здесь днем будет плюс 40…45°С. Немного прохладнее на востоке, где в отдельных районах возможен кратковременный дождь и дневная температура от плюс 25 до 35°С. Также на крайнем западе Казахстана с прохождением атмосферного фронта местами предполагаются кратковременные дожди с грозами и ослабление жары, - говорится в сообщении метеорологов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке