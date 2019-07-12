Почему в Казахстане так жарко
На юге страны в выходные температура повысится до 45 градусов.
Фото : pxhere.com12 июля 2019, 11:54
РГП "Казгидромет" рассказал о прогнозе погоды на 13-15 июля, передает Zakon.kz.
Синоптики отмечают, что продолжающийся вынос горячего и сухого воздуха с районов Ирака и Ирана является причиной наступившей жары в Казахстане.
- В выходные дни жара с максимальной температурой воздуха 35…40°С ожидается в большинстве областей республики. На юге Казахстана еще жарче, здесь днем будет плюс 40…45°С. Немного прохладнее на востоке, где в отдельных районах возможен кратковременный дождь и дневная температура от плюс 25 до 35°С. Также на крайнем западе Казахстана с прохождением атмосферного фронта местами предполагаются кратковременные дожди с грозами и ослабление жары, - говорится в сообщении метеорологов.
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