Налоговая амнистия: пени и штрафы начнут списывать в конце июля

Сейчас правила списания пеней и штрафов проходят согласование в соответствующих госорганах и в ближайшее время их утвердят.

Где казахстанцы могут узнать, сколько они должны налогов и есть ли пеня,рассказал на пресс-конференции в правительстве вице-министр финансов РК Канат Баедилов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что закон, предусматривающий проведение налоговой амнистии, подписан главой государства 4 июля текущего года, а опубликован 5 июля и 16 июля нормы закона вводятся в действие.

- Мы готовы начать эту кампанию в ближайшее время, если точнее мы начнем в третьей декаде июля текущего года, - сообщил Баедилов.

По его словам, в настоящее время Минфин разработал правила списания по пеням и штрафам.

- Сейчас правила проходят согласование в соответствующих госорганах, в ближайшее время мы их утвердим. Согласно правилам, в каждом районном управлении госдоходов будет создана комиссия, которая ежедневно будет заниматься списанием пени, - добавил вице-министр.

На вопрос, где граждане могут узнать о своих долгах по налогам, он добавил, что эти данные можно найти на сайте комитета госдоходов.

- Все суммы долга физлица могут узнать на Интернет-ресурсе комитета госдоходов или на портале Е-правительства. На первых порах для того, чтобы узнать долги нужно иметь ЭЦП. Но Минфин и комитет госдоходов специально создали условия для тех, кто не имеет ЭЦП - те граждане, которые не имеют ЭЦП, для них создан специальный сервис на сайте комитета госдоходов, с помощью которого в режиме онлайн можно узнать свои долги используя свой ИИН, - рассказал замглавы ведомства.

При этом Баедилов указал, что всем физлицам, чтобы воспользоваться амнистией, не нужно заполнять спецзаявления и ходить с какими-то документами в налоговые органы.

- Главное условие - уплатит основной долг, который образовался на 1 января текущего года и оплатить. Остальное - мы сами до конца доведем и спишем, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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