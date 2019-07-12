Объем международных инвестиций в РК достиг рекордного значения

Крупнейшими странами — инвесторами казахстанской экономики в основном являются представители развитых стран.

Мировой кризис 2015 года существенно сократил международные инвестиционные потоки в развитых странах и странах с переходной экономикой. В Казахстане, наоборот, с 2015 года приток инвестиций резко возрос — по итогам 2018 года рост составил 58% с 15,4 до 24,3 млрд долларов США, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.



Нарастающая активность процессов глобализации стимулирует страны к интегрированному взаимодействию в рамках экономических объединений. Региональная интеграция государств со схожим уровнем экономического развития, темпов роста и потенциала может способствовать более эффективному вовлечению в мировую рыночную экономику.

Мировые инвестиционные потоки после бурного роста в 2015 году на 43,5% за последние два года демонстрируют понижательную динамику. На конец 2017 года суммарный объем глобальных инвестиционных потоков составил 1,4 трлн долл. США (-23,4%). Среди основных категорий стран лишь в государствах с развивающейся экономикой был зафиксирован рост: на 0,1%, до 670,7 млрд долл. США. ПИИ в развитых странах сократились на значительные 37,1%, а в странах с переходной экономикой — на 27,1%. Таким образом, тенденция глобальных инвестиционных потоков сохраняется умеренно негативной с перспективой на восстановление потоков к уровню 2015 года.

Казахстан по классификации МВФ и Всемирного банка относится к развивающимся странам. По итогам 2018 года объём международных инвестиционных потоков увеличился на 15,8% за год и достиг рекордного значения за последние пять лет — 24,3 млрд долл. США. Прирост по отношению к кризисному 2015 году составил 58%, или 8,9 млрд долл. США. В свою очередь, национальная экономика развивается более планомерно, демонстрируя положительную динамику из года в год. Вовлечённость ПИИ в экономику Казахстана находится на уровне 14%, к 2022 году планируется увеличить показатель до 19%.





Крупнейшими странами — инвесторами казахстанской экономики в основном являются представители развитых стран. Среди них ключевые — Нидерланды (7,3 млрд), США (5,3 млрд) и Швейцария (2,5 млрд долл. США). Россия находится на четвертом месте с объёмом инвестиций в 1,5 млрд долл. США. За год ТОП-10 стран-инвесторов нарастили инвестиционные потоки в экономику Казахстана на 20,2%. Примечателен также тот факт, что первая десятка стран-инвесторов сконцентрировала 89,5% всех ПИИ в Казахстане.

Инвестиции, в свою очередь, направлены в достаточно узкий список отраслей. Наиболее инвестиционно привлекательная отрасль, традиционно, — горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. На конец 2018 года в неё было совокупно инвестировано 122,1 млрд долл. США (55,7% от всех инвестиций). Профессиональная, научная и техническая деятельность — второе наиболее востребованное у международных инвесторов направление. Объём инвестиций в данной сфере составил 16,9 млрд долл. США (7,7% от всех инвестиций). Остальные места в пятёрке лидеров занимают обрабатывающая промышленность (16,8 млрд), транспорт и складирование (14,4 млрд), финансовая и страховая деятельность (13,4 млрд долл. США). Суммарный объём инвестиций, сконцентрированный в перечисленных отраслях, составляет 183,6 млрд долл. США, или 83,7%.

Помимо лидеров по инвестиционной активности, в рамках Национальной инвестиционной стратегии выделяется ряд приоритетных стран и отраслей. Общий список стран состоит из 19 государств, среди которых представители ЕАЭС, ЕС, ОЭСР, Ближнего Востока и Азии.

Среди отраслей выделяются две основные группы:

∙ Группа I — "отрасли с действующим потенциалом": пищевая промышленность, глубокая переработка нефти, газа и полезных ископаемых (металлургия, химия и нефтехимия), а также машиностроение. Группа I состоит из отраслей, в которых возможно продвигать ПИИ, ориентированные на повышение эффективности, в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Данные отрасли являются источниками конкурентных преимуществ Казахстана и привлекут ПИИ.

∙ Группа II — "перспективные отрасли": информационно-коммуникационные технологии, туризм и финансы. Группа состоит из отраслей, которые способны вызвать интерес у потенциальных международных инвесторов в долгосрочной перспективе и, как следствие, повысить экспортный потенциал. Например, развитие внутреннего и внешнего туризма, что повысит имидж страны, или создание в стране критической массы высококвалифицированных специалистов в приоритетной во всём мире сфере — ИКТ.

Создание специальных экономических зон — еще один из важнейших факторов в углублении интеграционных процессов региональных экономик. На сегодняшний день в Казахстане созданы и работают 12 СЭЗ и 23 индустриальные зоны. На их создание из бюджета было выделено 314,3 млрд тг, что позволило, в свою очередь, привлечь инвестиции на сумму 910 млрд тенге. В ближайшее время, возможно, будет запущено создание еще четырех новых СЭЗ — в Петропавловске, Костанае, Актобе и Байконуре.

Особый правовой режим СЭЗ предусматривает таможенные послабления, различные льготы по налогам, упрощённый порядок доступа к земельным участкам на территории СЭЗ и привлечения иностранной рабочей силы.

Для участников всех СЭЗ предусмотрены следующие преференции:

∙ освобождение от корпоративного подоходного налога;

∙ освобождение от земельного налога;

∙ освобождение от налога на имущество;

∙ освобождение от налога на добавленную стоимость при реализации на территории СЭЗ товаров, полностью потребляемых в процессе производства.

Существуют также дополнительные налоговые льготы для участников СЭЗ "Парк инновационных технологий", как, например, освобождение от социального налога и предусмотренный принцип экстерриториальности. Такие возможности должны стимулировать активный рост внешних инвестиционных потоков в приоритетные отрасли, а также повысить привлекательность инвестиционного имиджа Казахстана. Однако на данный момент отсутствует унификация льгот и субсидий для всех СЭЗ — перечень преференций индивидуален для каждой СЭЗ.

Наряду с указанными процессами по модернизации, в концепции экономического роста особое место занимает Международный финансовый центр "Астана", который стал региональным финансовым центром для стран ЕАЭС и Центральной Азии. Создание единого финансового регулятора стран Евразийского экономического союза в Казахстане к 2025 году при должном уровне вовлеченности МФЦА ускорит интеграцию Казахстана в ЕАЭС и экономику Центральной Азии с учётом интересов национальной экономики.

На конец 2018 года в Казахстане было зарегистрировано 31,5 тыс. юридических лиц, филиалов и представительств с иностранным участием, из них действующие — 17,7 тыс. организаций (56,4%). Россия, Турция и Китай — лидеры по числу действующих юридических лиц в Казахстане. Совокупное количество активных предприятий трёх стран составляет 15,9 тыс., что представляет половину рынка иностранных компаний.

Вместе с тем 2 июля на базе МФЦА была зарегистрирована 200 компания. Среди компаний-участников присутствуют такие мировые гиганты, как China Construction Bank, China Development Bank, WOOD & CO, CURTIS MALLET-PREVOST (Qazaqstan) Limited, CICC, Лукойл, SWHY и другие. Из числа международных представителей, зарегистрированных в МФЦА, наибольшее количество компаний — из Великобритании (9), Финляндии (6), Китая (6), Гонконга (4), США (4), России (3) и Нидерландов (3). Обширная география регистрируемых компаний свидетельствует о повышенном интересе международного сообщества к финансовому центру, предоставляющему широкий спектр возможностей и преференций для его участников. Как показывает международный опыт передовых финансовых центров от Нью-Йорка и Лондона до Дубая, Гонконга и Сингапура, централизация финансовых рынков на одной площадке, регулируемой особым правовым режимом, даёт хороший импульс не только представителям финансового сектора, но и всей экономике в целом.

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