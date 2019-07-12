Полиция расследует падение ворот на ребенка
Проводится необходимый комплекс следственных мероприятий.
Фото : svopi.ru12 июля 2019, 13:16
Уголовное дело заведено по факту падения ворот на 16-летнего подростка, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.
- Факт получения телесных повреждений несовершеннолетним от падения на него футбольных ворот в Костанае был зарегистрирован в Управлении полиции Костаная. В настоящее время досудебное расследование по статье 371 ч.2 Уголовного кодекса "Халатность" продолжается. Проводится необходимый комплекс следственных мероприятий.
На 16-летнего Намика Ширинова упали футбольные ворота. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации. Ему сделали пять операций. За его жизнь врачи борются вторую неделю. 15 июля его намерены доставить на лечение в центр материнства и детства Нур-Султана.
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