Полиция расследует падение ворот на ребенка

Проводится необходимый комплекс следственных мероприятий.

Уголовное дело заведено по факту падения ворот на 16-летнего подростка, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

- Факт получения телесных повреждений несовершеннолетним от падения на него футбольных ворот в Костанае был зарегистрирован в Управлении полиции Костаная. В настоящее время досудебное расследование по статье 371 ч.2 Уголовного кодекса "Халатность" продолжается. Проводится необходимый комплекс следственных мероприятий.

На 16-летнего Намика Ширинова упали футбольные ворота. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации. Ему сделали пять операций. За его жизнь врачи борются вторую неделю. 15 июля его намерены доставить на лечение в центр материнства и детства Нур-Султана.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!