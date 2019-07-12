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Фишинговый сайт для получения данных клиентов банка заблокировали в Казахстане

87 человек указали реальные данные для авторизации для банковского сервиса.

Фото : Ассоциация ЕМА12 июля 2019, 14:08

Более 80 клиентов банка второго уровня ввели свои данные на так называемом подставном сайте и стали жертвами фишинговой атаки, передает Zakon.kz.

Информацию об этом размести Центр анализа и расследования кибер атак.

- Вчера, по информации от одного из участников нашего чата, нами была начата проверка фишингового сайта. Сайт использовался злоумышленниками для атаки на пользователей Народного банка и размещался по адресу homeybank.com, очень похожего на официальный сайт банка - homebank.kz. Вчера вечером Государственная техническая служба КНБ уже опубликовала всю имеющуюся информацию, мы лишь хотели подтвердить факт атаки и немного дополнить своими данными, - сообщили в ЦАРКА.

По данным организации, сейчас фишинговый сайт заблокирован.

- Злоумышленники использовали инструмент Zelos продаваемый на черном рынке турецкими хакерами;
- Количество человек, перешедших по фишинговой ссылке и заполнивших поля логин и пароль, 103, из которых 15 человек понимали факт проведения атаки и указали заведомо ложные данные в этих полях;
- 87 человек указали реальные данные для авторизации для банковского сервиса;
- Список пострадавших клиентов Народного банка специалистами ЦАРКА уже установлен;
- Информация будет направлена в МВД.

Фишинг — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям.


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