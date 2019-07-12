Предпринимаетль заплатил почти 20 млн тенге налогов

Размер необходимых к уплате таможенных платежей был вычислен с помощью расчетов из открытых источников.

18,8 миллионов тенге таможенных платежей и налогов уплатил в бюджет предприниматель, признав свою вину в полном объеме, передает ДГД по Алматинской области.

Размер необходимых к уплате таможенных платежей был вычислен с помощью расчетов из открытых источников.

- То есть, общая таможенная стоимость товаров, которые пытался ввезти в Казахстан из КНР предприниматель, составила 72,9 млн тенге. Из этого следует, что общая сумма причитающихся к уплате таможенных платежей и налогов – 18,8 млн тенге. На таможенную территорию ЕАЭС из КНР через таможенный пост "Нур Жолы" ДГД по Алматинской области в период с 20 марта по 1 апреля 2019 года прибыло 9 автотранспортных средств с товарами различных наименований. В момент проведения таможенного контроля с применением инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) у сотрудников таможенного поста "Нур Жолы" возникли подозрения по наименованиям и количеству ввозимых товаров. На основании проведенного технического инспектирования с применением ИДК и сработавших досмотровых профилей риска были проведены таможенные досмотры товаров, следовавших в адрес ТОО "А". По результатам досмотров были выявлены факты недостоверного декларирования товаров, - отметили в пресс-службе.

В соответствии с произведенными расчетами, общая таможенная стоимость товаров, в отношении которых в таможенных декларациях были заявлены недостоверные сведения, составила 72,9 млн тенге, а общая сумма причитающихся к уплате таможенных платежей и налогов – 18,8 млн тенге.

- Все документы и сведения, касающиеся ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС, были переданы в Департамент экономических расследований по Алматинской области. 13 апреля 2019 года уголовное правонарушение было зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований. В ходе проведенного Департаментом экономических расследований по Алматинской области расследования директор ТОО "А" свою вину в совершении проступка по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, предусмотренного статьей 236 УК РК признал в полном объеме, чистосердечно раскаялся в содеянном, произвел полную уплату в бюджет причитающихся таможенных платежей и налогов в размере 18,8 млн. тенге и ходатайствовал о прекращении уголовного дела на стадии досудебного производства в связи с применением ст. 68 ч.3 УК РК. В силу вышеуказанных обстоятельств, руководствуясь нормами УПК и УК РК, Постановлением следователя досудебное расследование, по факту уклонения от уплаты таможенных платежей и налогов в отношении директора ТОО "А" по ст. 236 ч.1 УК РК, было прекращено, - говорится в сообщении.

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