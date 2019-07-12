Масштабный форум сельских женщин прошел в ВКО

Примерно 40-45 процентов жителей области проживают в селах.

12 июля в Усть-Каменогорске прошел Форум сельских женщин, который объединил творческих, профессиональных, активных, бизнес-леди, педагогов, врачей, многодетных мам, ветеранов труда.

Программа Форума сельских женщин Восточно-Казахстанской области "Социальная ответственность, политика равных прав и равных возможностей" была обширной и включала в себя пленарное заседание, мастер-классы, тренинги, встречи с успешными представительницами прекрасного пола, сообщает Инфоцентр ВКО.

Организаторами выступили акимат ВКО, ОЮЛ "Коалиция за зеленую экономику и развитие G-Global", Международная организация "Expo&Women" и Международный фонд "Coca-Cola" при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан.

Встречу открыла заместитель акима ВКО Асем Нусупова, которая подчеркнула важность участия женщин в развитии региона.

- Цель нашей встречи - раскрыть потенциал женщин и усилить роль представителей прекрасного пола в развитии сельских территорий посредством использования различных госпрограмм и гранатовых форм финансирования. Также наша задача- обсуждение проблем и потребностей сельских женщин, чтобы работа по повышению качества жизни была более адресной и конкретной, - сказала Асем Нусупова. - Примерно 40-45 процентов жителей нашей области проживают в селах.

Вместе с тем, женщины возглавляют 3322 хозяйства, 795 субъектов малого и среднего бизнеса. Также в области из числа женщин аким Бородулихинского района - Ольга Булавкина, 24 акима сельских округов, 57 депутатов, 372 руководителя госорганов.

Сегодня ключевым приоритетом социальной политики области является поддержка многодетных и малообеспеченных семей. Все дети из таких семей получают горячее питание в школах, к 1 сентября будут обеспечены за счет областного бюджета школьной формой. Все дети из многодетных семей и дети с ограниченными возможностями бесплатно посещают детсады.

11 июля 230 семей на селе всех районов области получили ключи от домов, приобретенных на внебюджетные средства.

Затем Асем Нусупова вручила денежные премии и грамоты от имени Акима области уникальным героиням - ветеранам труда. В том числе 77-летняя Сабиля Курманова из Катон-Карагайского района, которая всю жизнь с мужем занимается животноводством, и по сей день трудится чабаном. Воспитала 8 детей, 16 внуков, 12 правнуков.

Прекрасным примером самоотверженности и силы духа является Еркасымова Зульфия, которая, работая трактористом-комбайнером, потеряла обе ноги, но тем не менее встала на протезы и сейчас трудится заведующей столовой в Катон-Карагонском районе.

Перед сельскими женщинами выступила член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Асия Хайруллина.

- Восточный Казахстан - это лидер среди регионов страны по вопросам продвижения интересов и прав женщин, гендерного равенства, - подчеркнула Асия Хайруллина. - Главная цель - повышение статуса и качества жизни сельских женщин, доступа к образованию, медицине, культуре. Это как нельзя лучше подходит для реализации Целей десятилетия, где акцент сделан как раз на локализации. То есть каждый гражданин на местах должен вносить свой вклад в развитие страны. Если учесть, что в республике 52 процента женщин живут в селах - это отличный шанс для них получить важную информацию, мотивацию и поддержку, поделиться опытом.

Тему продолжила председатель правления ОЮЛ "Коалиция за "зеленую экономику" и развитие G-Global", член Совета по переходу к зеленой экономике при Президенте РК, член организационного комитета Форума сельских женщин Казахстана Салтанат Рахимбекова, которая подчеркнула, что это уже второй форум в республике. Всего их пройдет 14 в разных регионах страны. Ее выступление было очень воодушевляющим, так как она рассказала о конкретных примерах успешных проектов и возможностях создания бизнеса.

- Сельских женщин могут воодушевить истории таких же сельчанок, которые, например, начали свое дело, – сказала Салтанат Рахимбекова. – Поэтому мы организуем такие мотивационные площадки. Елбасы еще несколько лет назад сказал, что в республике должно быть не меньше 500 тысяч частных сельских хозяйств, объединенных в сельхозкооперативы. Для поддержки многодетных и малообеспеченных семей на селе Министерство труда и социальной защиты населения РК выделили гранты по 500 тысяч тенге. Мы помогаем женщинам на селе получить грантовую поддержку и начать действовать.

Об участии женщин в развитии сельских территорий говорила аким Бородулихинского района ВКО Ольга Булавкина. Также, участницам были представлены механизмы государственной поддержки в рамках

Программы продуктивной занятости "Еңбек" и ДКБ- 2020", доступное финансирование для субъектов сельского хозяйства и реализация проектов ГЧП.

Парад "История моего успеха" провела лауреат номинации "История моего успеха" республиканского конкурса 2018 года, глава крестьянского хозяйства "Айка" Аэлита Ахметсалимқызы. Она озвучила инициативу о проведении конкурса среди молодежи по пропаганде эко-туризма с призовые фондом более 1 млн. тенге.

Также состоялись мастер-классы, авторские тренинги по ораторскому мастерству, традиционным семейным ценностям и современной гендерной политике.

В завершении Форума вручены грамоты женщинам, внесшим вклад в развитие сельских территорий.

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