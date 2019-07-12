Налоговые мифы от лоббистов Центра учета ставок

Почему Казахстану не стоит брать пример с России?

В Казахстане снова обсуждается вопрос на тему букмекерской деятельности. На одном из порталов появился материал под громким заголовком "Почему в России выросли налоговые поступления от букмекерских контор". Объясняем, что с этой публикацией не так.

"Пока в Казахстане ведутся споры о том, стоит ли в стране внедрять механизм единого центра учета ставок в букмекерских конторах, соседи по ЕАЭС уже пользуются плодами внедрения аналогичной структуры: налоговые поступления в бюджет только в российской столице выросли в первом квартале текущего года на треть." - громко повествуется в заметке. И, чтобы усилить впечатление читателя вскоре приводится еще один "железобетонный аргумент": "В Казахстане, как отмечают эксперты, существенной проблемой государственного регулирования букмекерской отрасли является отсутствие точных сведений об оборотах игроков рынка (в том числе в онлайн-пространстве, которое составляет порядка 50-80 процентов от всего оборота). В связи с этим предлагается создание центра учета ставок, аналогичного российскому ЦУПИС, при этом казахстанский аналог будет учитывать все платежи, поступающие в букмекерскую контору – как через электронные платежные системы, так и наличными."

При прочтении материала легко поддаться обманчивому впечатлению о том, насколько прозрачна деятельность букмекерских контор в России и что в Казахстане в этом отношении все гораздо хуже.

При небольшом изучении ситуации выясняется, что все совсем не так. Еще в феврале этого года авторитетная газета "Ведомости" опубликовала полноценное расследование "Игра на триллион: почему букмекеров так сложно вывести из тени" . В статье черным по белому написано, что по оценке "Рейтинга букмекеров", в 2017 году на теневой сектор пришлось 40% рынка – 274 млрд руб. Выручка российских букмекеров превысила в прошлом году 1 трлн рублей, но большая часть российского рынка работает в серой зоне. Заметьте, что "Ведомости", в отличие от казахстанского медиа, ссылаются на конкретных людей и источников, а не на неких безликих "экспертов", мнением которых очень удобно прикрыться, чтобы выразить свою точку зрения. Тем самым "Ведомости" и российские эксперты официально признают, что ЦУПИС (Центр учета приема интернет-ставок) никак не решил проблему серого рынка в России! Возникает вопрос – зачем определенные лица пытаются обманывать казахстанских читателей и вводят в заблуждение государственные органы?

Кроме того, казахстанские лоббисты Центра учета ставок, в своей статье сами невольно признают и пишут, что:

· ЦУПИС в России выполняет "роль посредника между игроком и букмекерской компанией". Сразу бросается в глаза и напрашивается вывод, что это организация лишь посредник, который наживается на пустом месте. В Казахстане государство объявило войну посредникам (будь то, в сельском хозяйстве, которые наживаются на бедных крестьянах, или в любом ином секторе), а тут получается кто-то хочет создать руками государства официального частного посредника!

· ЦУПИС в России ведет учет денег, которые поступают к букмекерам, как "незаинтересованное лицо". Сразу хотим обратить внимание читателей, что первый ЦУПИС, созданный в России официально контролировался букмекерской конторой Лига Ставок. Именно бенефициар данной конторы г-н Журавский, как раз и лоббировал в России принятие ЦУПИСа. Поэтому опять статья казахстанских лоббистов ЦУСа содержит недостоверную информацию, т.к. ЦУПИС в России был самым настоящим заинтересованными лицом!

Итак, деятельность букмекерских контор в России вызывает множество вопрос в самой России, и их ЦУПИС не может служить положительным примером для Казахстана. И если затронуть такой вопрос как ЦУПИС, то ситуация становится еще более интригующей. Как отмечают российские СМИ за создание ЦУПИСа в России хлопотал г-н Журавский (идеолог, соавтор и разработчик федеральных законов, регламентирующих деятельность букмекерских компаний в РФ), который инициировал создание частной монополии в виде ЦУПИСа, и как указано выше, компания Лига Ставок, принадлежащая г-ну Журавскому стала собственником данного ЦУПИСА. Но этот скандально-монопольный опыт провалился, и после многочисленных жалоб других российских букмекеров государство разрешило создать второй ЦУПИС! По признанию многих участников букмекерского рынка в России после смерти Журавского больше нет идеологов по частным монополиям в букмекерстве.

Апологеты аналога ЦУПИС в Казахстане предпочитают не обращать внимания на эти вопросы, а зря. Если кто-то пытается продавить российский опыт на нас, надо знать о проблемах, чтобы не идти по пути ошибок и неудачных экспериментов.

Итак, в России ЦУПИС не учитывает каждую ставку, а лишь каждый платеж. Почему? Учитывать каждую ставку это провальная идея, так как централизация такого потока данных приведет к нестабильности работы серверов. К тому же, в данный момент создать такую базу технически очень сложно. И когда во всем мире децентрализируют данные, чтобы снизить уязвимость и безопасность системы от взломов и воровства персональной информации, у нас пытаются создать громоздкий аппарат по сбору и учету данных. И наши опасения подтверждаются.

Так в казахстанских СМИ на прошлой неделе было заявлено, что специалисты ЦАРКА обнаружили в сети интернет одну из крупнейших утечек персональных данных. База с полной информацией 11 млн человек Казахстана, то есть все совершеннолетнее население страны, находилось в общем доступе сети интернет. По данным ЦАРКА "данные в базе свежие и актуализированы около половины года назад. Точный период нахождения информации в общем доступе пока неизвестен, однако все ее содержимое уже успело проиндексироваться поисковыми системами Google и Yandex". А теперь представим себе ситуацию: допустим создан Центр учета ставок, и информация, которая собиралась в нем стала по ошибке (человеческий фактор) общедоступной – сколько судеб будет погублено, сколько репутаций людей будет испорчено, сколько "полезной" информации будет гулять в просторах интернета! Ведь планируется, что Центр учета ставок будет вести учет клиентов, размеры ставок, время ставок, событий на которые были сделаны ставки, а также выигрышам, полученным клиентами. А это очень чувствительная информация и мы просто не можем себе представить, что случится, если произойдет утечка этих данных и к какому скандалу это приведет…

Если идея заключается в фискализации данных от букмекеров, то причем тут Центр учета ставок, когда есть операторы фискальных данных, занимающиеся данным вопросом? Или новая частная организация должна забрать на себя часть функций операторов ОФД?

Получается, что множество операторов ОФД, одобренных Министерством финансов РК потеряют работу? По какой причине рьяно выступающие за внедрение российского опыта в Казахстане отдельные высокопоставленные чиновники перетягивают одеяло от Министерства финансов на себя и пытаются иметь контроль над несвойственными для них функциями?

Также важно отметить, что режим налогообложения букмекеров в Казахстане и России, кардинально отличается, с большим преимуществом для российских букмекеров. Для наглядности сравнительная таблица:

Очевидно, что благодаря разумному налогообложению в России, их букмекеры могут увеличивать отчисления на развитие спорта. В Казахстане же по мнению Ассоциации Букмекеров Казахстана, текущий налоговый режим уже автоматически включает в себя любые сборы на развитие спорта и социальную ответственность. Однако, букмекеры были бы рады, если бы государство сделало бы налогообложение более разумным, тогда бы это позволило казахстанским букмекерам делать прямые трансферы на развитие спорта. Сейчас только несколько крупных букмекеров могут себе позволить себе спонсировать Футбольный клуб "Астана", Футзальный клуб "Кайрат", Казахстанскую Федерации Футбола, Высшую Хоккейную Лигу и Футбольный клуб "Шахтер".

Вопреки не раз заявляемому тезису о том, что игрок БК ничем не защищен, напомним, что игрок-то как раз прекрасно защищен Гражданским кодексом РК. Есть вопросы? Можно увидеть в базе данных судебных решений, что клиенты букмекерских контор успешно отстаивают свои интересы в суде. Какие преимущества даст игроку внедрение в Казахстане Центра учета ставок? Никаких. Регистрация ставки никак дополнительно не защитит участника пари, не обеспечит ему других преференций и никакой новый сервер ему в этом не поможет. А те нелегальные, "подпольные", игорные заведения, которые не соблюдают законодательство, они и не планируют что-либо регистрировать через Центр учета ставок.

Поэтому все что пишут казахстанские лоббисты создания Центра учета ставок является лирикой, с отсутствием ни одного серьёзного аргумента, с которым могли бы согласится букмекеры. А отсутствие анализа регуляторного воздействия по вопросу возможности создания Центра учета ставок, оставляет много вопросов почему игнорируются нормы, предусмотренные Предпринимательским Кодексом.

Автор: Ербол Бакдаулетов

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