Директора Карагандинского учебного центра оштрафовали за получение взяток

Вместе с ним осуждены и взяткодатели.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Карагандинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении директора Карагандинского учебного центра транспорта АО "НК КТЖ" Д Карамышева, сообщает Zakon.kz.

- Карамышев Д. на системной основе через старост групп учебного центра получал взятки от слушателей за освобождение от занятий, а также за предоставление им учебного отпуска, - рассказали в департаменте.

11 июля приговором Октябрьского районного суда Карамышев за получение взяток осужден к штрафу в размере 6,8 млн тенге, также осуждены к штрафам Демесинов Т. за дачу взятки и Баульбеков Д. за посредничество во взяточничестве.

Судом установлен срок для уплаты штрафа в течении 1 месяца со дня вступления приговора в законную силу и разъяснено, что в случае неуплаты наказание будет заменено на лишение свободы.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

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