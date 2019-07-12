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Центр Алматы на ночь отключат от холодной воды

Это связано с необходимостью подключения нового водопровода к центральным магистралям.

Фото : NewsOne12 июля 2019, 15:04

Ряд зданий в центре Алматы на ночь отключат от холодной воды, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ГКП "Алматы су".

По информации ведомства, с 22 часов 13 июля до 5 часов утра 14 июля будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и иные объекты, расположенные на территории Алмалинского района в контуре улиц: пр. Абая – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – ул. Байтурсынова.

- Кратковременное ограничение по услуге холодного водоснабжения связано с необходимостью подключения нового водопровода к центральным магистралям. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Телефон для справок: 274-66-66, - отметили в пресс-службе.


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