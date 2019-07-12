Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Большегрузам из Кыргызстана облегчат въезд в Казахстан

Премьер-министры двух стран договорились о либерализации пропускного режима для грузоперевозчиков.

Фото : ГТРК "Алтай"12 июля 2019, 15:27

Премьер-министры Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев и Казахстана Аскар Мамин договорились о либерализации пропускного режима через РК. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства КР Адилет Султаналиев, передает КирТАГ.

- Премьер-министры договорились о либерализации пропускного режима для наших грузоперевозчиков, направляющихся в третьи страны через Казахстан. Ранее были сняты все вопросы в области ветеринарного сотрудничества, - написал Султаналиев в Facebook.

При этом он уточнил, что об этом сказал Абылгазиев по итогам встречи в узком составе в рамках кыргызско-казахстанского межправительственного совета.

Напомним, в пятницу, 12 июля, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. В его рамках проходит очередное заседание межправительственного совета. По итогам официального визита планируется подписание ряда документов.

Также Аскара Мамина примет президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты