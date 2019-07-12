Большегрузам из Кыргызстана облегчат въезд в Казахстан

Премьер-министры двух стран договорились о либерализации пропускного режима для грузоперевозчиков.

Премьер-министры Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев и Казахстана Аскар Мамин договорились о либерализации пропускного режима через РК. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства КР Адилет Султаналиев, передает КирТАГ.

- Премьер-министры договорились о либерализации пропускного режима для наших грузоперевозчиков, направляющихся в третьи страны через Казахстан. Ранее были сняты все вопросы в области ветеринарного сотрудничества, - написал Султаналиев в Facebook.

При этом он уточнил, что об этом сказал Абылгазиев по итогам встречи в узком составе в рамках кыргызско-казахстанского межправительственного совета.



Напомним, в пятницу, 12 июля, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. В его рамках проходит очередное заседание межправительственного совета. По итогам официального визита планируется подписание ряда документов.



Также Аскара Мамина примет президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

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