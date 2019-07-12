Женщина с ребенком упали под автобус. Какие меры примут к бросившему руль водителю

В рамках производства будут назначены судебно-медицинские экспертизы для установления тяжести телесных повреждения.

Какая ответственность может грозить водителю пассажирского автобуса, наехавшего на женщину с ребенком в Алматы, рассказали в полиции, передает Zakon.kz.

Видео с инцидентом появилось в Сети. На кадрах водитель пассажирского автобуса 122 маршрута попадает в ДТП при совершении поворота. Водитель прижался к обочине и вышел, а в это время автобус поехал. Пассажиры поспешили покинуть неуправляемый транспорт. Неудачно это сделали женщина с ребенком. Они упали прямо под колеса. И в этот момент очевидец заскочил в кабину и остановил автобус.

Пострадавшая женщина была доставлена в ГКБ №7 с ссадинами лица и закрытым переломом седалищных костей без смещения. Ребенок пострадал сильнее: тяжелая сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота, ушиб органов брюшной полости, ушиб органов грудной клетки, закрытый перелом верхней ветви лонной кости справа без смещения, ушибы и ссадины лица и грудной клетки, травматический шок I-II степени.

В полиции по данному случаю сообщили, что произошло это 1 июля.

- В настоящий момент данный факт расследуется подразделением административной практики Управления полиции Алатуского района. В рамках производства будут назначены судебно-медицинские экспертизы для установления тяжести телесных повреждения. Если причинен тяжкий вред здоровью, будет инициировано уголовное дело. Если средний и легкий вред - то дело будет квалифицировано по статье административного законодательства, - сообщили в полиции.

- Когда автобус совершал поворот на обочине, водитель легковой машины не заметил, либо не рассчитал и начал движение с обочины, после чего ударил автобус. Водитель автобуса хотел к нему подойти. Допускается, что он забыл поставить транспортное средство на ручник из-за ДТП. Видимо, хотел разобраться с той машиной. Будут ли приняты к нему меры, станет известно после заключения. Кстати, водитель легковой машины скрылся с места происшествия, - сообщили inalmaty.kz в автопарке "Бату Travel".

В Центре пассажирских перевозок отметили, что женщина с ребенком выписаны домой.

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