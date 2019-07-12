Животных с рук без документов перестанет принимать алматинский зоопарк

Одной из самых громких новостей за последний месяц, связанных с алматинским зоопарком, стала информация о гибели двух львят.

Стали известны подробности о смерти львят в алматинском зоопарке, передает Zakon.kz.

Руководство зоопарка встретилось с общественностью и ответило на самые острые вопросы, в том числе о планах по усыплению тигрицы Рады, серых схемах в зоопарках, которые привлекают мошенников и причинах гибели жирафа по имени Грация. Но одной из самых громких новостей за последний месяц стала информация о гибели двух львят.

Директор зоопарка Вячеслав Банщиков, руководитель территориальной инспекции Комитета ветконтроля по Алматы Бауыржан Абзыбаев и научный сотрудник зоопарка Юлия Дудкина развернуто рассказали о том, что произошло. Самое интересное началось, когда слово взял человек, передавший одного из львят зоопарку.

Львенок Гера, самочка, поступила в зоопарк 28 марта 2019 года примерно в возрасте 5 месяцев от населения. Умерла 15 июня. В зоопарке утверждают, что Гера была завезена в Казахстан с нарушением всех ветеринарных правил и законодательств, поскольку у нее не было сопроводительных документов, отследить генетику этого животного в зоопарке не смогли.

- Нам не предоставили документов, скинули по Whats App фотографию какого-то паспорта, разрешительных документов тоже не было от органа СИТЕС. Прививка была только от бешенства, причем эту прививку нам также отправили по Whats App. Хотя по законодательству при ввозе кошачьих необходимы прививки от вирусных заболеваний, таких как лейкопиния, кальцевироз. Этих прививок у животного не было. Оно пришло сюда уже зараженным. Она к нам пришла с болезнями ЖКТ, фото УЗИ нам скинули владельцы животного, которые его привезли. С таким букетом оно к нам пришло, - сказала Дудкина.

В зоопарке провели необходимые мероприятия, были выявлены заболевания, в том числе чума кошачьих.

- Животное должно было быть привито и пройти карантин в течение 21 дня, но этого не было сделано вовремя, и животное уже пришло к нам с этими нарушениями. К тому же, у Геры уже были проблемы с кишечником, она пришла к нам с чумой кошачьих и калицивирозом. Наложение всех этих заболеваний привели к смерти. Ветеринары в зоопарке - профессионалы, но не волшебники. Такие заболевания лечатся, если их обнаружить на ранней стадии или будет только одно из заболеваний. Но когда один диагноз накладывается на другой, эта проблема не зоопарка, а недобросовестных заводчиков, которые не провели плановую вакцинацию по возрасту животного и отправили его, - констатировала Дудкина.

Львенок Ассоль умерла 9 июля, поступила в зоопарк 18 июня с большими проблемами со здоровьем. Во-первых, документов также не было. Ветеринары зоопарка составили акт по приему, им сказали, что животному примерно 7-8 месяцев, хотя выглядело месяцев на 5. Было это отставанием в развитии или сокрытием возраста - неизвестно. Нарушения центральной нервной системы были обнаружены сразу: львенка «штормило», взгляд был расфокусирован, она не могла долго идти, были острижены усы и когти. Это могло быть результатом близкородственной связи родителей. Также были проблемы с желудочно-кишечным трактом

- По всей видимости, таких животных, когда продают, забирают от матери в возрасте 2-3 недель, когда они максимально безопасны. Как они сюда едут, я даже представить не могу, это ужасные условия. В природе львы до полугода питаются молоком матери, откуда берут иммунитет к болезням. Если животное отрывают от матери раньше, их организм не имеет иммунитета. Вместо того, чтобы спать 20 часов в сутки и получать 5-разовое кормление, животное ездило на фотосессии, не спало, не ело внутренние органы копытных. По итогам анализов у Ассоль выявлены многие заболевания, вирусные и не только. Все, что мы могли сделать, мы делали для этого животного. По правилам отправки животных ведут после 3-4 месяцев жизни с матерью, чтобы оно получило иммунитет. Нелегально завезенные животные приходят в таком состоянии, требовать от ветеринаров совершения чуда в такой ситуации невозможно, - рассказала Дудкина.

Зачем зоопарк принял Геру и Ассоль? Директор зоопарка Вячеслав Банщиков пояснил, что на тот момент ситуация была сложная. Хозяева дома «наигрались», животное стало болеть, в ветклиники обращаться сложно, так животное завезено нелегально, но лечить животное нужно. Поэтому люди сдают животное в зоопарк.

- Данные животные представляют опасность для общества, они хищники, мы вынуждены их брать и сажать на ветчасть. Держать льва рядом с детскими садами, жилыми домами опасно, мы были вынуждены взять их. Но теперь мы пересмотрим свой подход, - сказал Банщиков.

Присутствовавший на встрече руководитель территориальной инспекции Комитета ветконтроля по Алматы Бауыржан Абзыбаев пояснил, что любое животное должно иметь ветпаспорт с отметками о проведенных ветмероприятиях.

- Не принять особо опасное хищное животное не можем. Приняв, они взяли на себя обязательство о дальнейшей его судьбе. Сейчас здесь мы будем давать рекомендацию, чтобы впредь от жителей без документов, без карантинных ветеринарных мероприятий животных алматинский зоопарк не принимал. С целью исключения фактов, которые случились сейчас. Потому что некоторые могут со злым умыслом подкинуть больное животное, - заявил он.

Руководитель управления культуры Алматы Нурлан Сыдыков обратился к горожанам, чтобы они не надеялись, что без документов и прививок животных будет принимать зоопарк.

- Очень много в социальных сетях было критики, когда мы отказывались принимать таких животных. Но мы должны понимать всю серьезность ситуации. Мы должны договориться, что попадание в зоопарк животных с неизвестной биографией несет угрозу другим животным в зоопарке. Мы просим жителей города, чтобы они ответственно относились к животным, не дарили хищников. Сейчас стало модным на день рождения дарить львенка, тигренка, он милый, веселый, но за ним не ухаживают, правильно не кормят, прививки не ставят, условия содержания не соответствуют, появляется болезнь, потом через 4 месяца игрушка уже не нужна, девать его некуда, сдают в зоопарк. Давайте сами будем заботиться о себе и о животных, для них это стресс, если их держат также для фотографирования. С сегодняшнего дня мы официально заявляем о том, что животных с рук мы не будем принимать, если не будет на них документов, - заявил Сыдыков.

Интересно, что замдиректора зоопарка Айбол Кудерин, комментировавший накануне инцидент с гибелью львят, оказался на больничном и на встречу не пришел. А к нему были вопросы у человека, который сдал в зоопарк Ассоль.

- Львицу мне привезли в Алматы. У меня есть знакомый, который занимается фотосессиями в Москве. В Дагестане она родилась, в Москве львенок жила в квартире, откуда ее отправил мой знакомый абсолютно бесплатно, потому что ее не могли содержать. Я не заработал на этом ни копейки. Я ранее говорил активистам, что планирую ее передать, с первого дня. По истечении 7 месяцев она стала большая, я приехал в зоопарк (…) Встречался двукратно с Азаматом и Айболом (замдиректора – Прим авт), приходил сюда, смотрел вольеры, договорился о передаче в течение 3-4 недель. Каждый день был на связи, мне говорили, что львица абсолютно здорова (…) Как львенок 7 месяцев жил и на 3-й неделе умер? У меня есть запись разговора с главным ветврачом, он мне сказал, что на 2-й день после поступления в зоопарк обнаружили у нее чумку, но она умерла только на третью неделю. Почему не вылечили? – задался вопросом мужчина.

Юлия Дудкина ответила, что помимо чумы кошачьих было наложение еще нескольких диагнозов, поэтому невозможно было спасти Ассоль жизнь.

Он предоставил документы – ветеринарный паспорт и прививочную карту, в последнем документе есть отметки обо всех прививках.

Но в зоопарке сомневаются в их подлинности, поскольку документ был предоставлен только сейчас, а не при поступлении Ассоль.

Разбираться в истории с гибелью львят предстоит еще долго, но гораздо важнее каждому из нас помнить, что содержать диких животных в квартирах и жилых домах небезопасно как для нас самих, так и для окружающих.

Альберт Ахметов

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