150 детей из Арыси отдохнут и оздоровятся в Алматы

Первая группа юных гостей южной столицы уже отправилась в летний оздоровительный лагерь "Өрнек".

Оздоровиться и просто хорошо провести время смогут 150 детей, пострадавших от чрезвычайных ситуаций в Арыси. Благодаря акимату города Алматы, в период с 12 июля по 3 августа они отдохнут в летнем оздоровительном лагере "Өрнек" расположенном близ южной столицы. Сегодня, 12 июля, на вокзале "Алматы-2" алматинцы встречали первую группу юных гостей, сообщает Zakon.kz.

У перрона вокзала собрались представители городской администрации, учащиеся алматинских колледжей, аниматоры и артист цирка Мурат Мутурганов с семьей, подготовившие обширную развлекательную программу.

Как отметила руководитель Управления образования города Алматы Гульнар Ходжабергенова, сейчас вся страна помогает взрослым и детям, пострадавшим от ЧС в городе Арысь Туркестанской области. Все регионы принимают у себя детей из Арыси, помогая им восстановиться после тех трагических событий. И конечно не мог остаться в стороне Алматы. Горакимат выделил необходимые средства для организации оздоровительного отдыха детей из Арыси, и постарались создать для них все условия.

- Сейчас мы ожидаем приезда 75 учащихся и 7 сопровождающих их учителей. Еще 75 детей и 7 сопровождающих, приедут сюда через 10 дней. То есть эти дети 10 дней отдохнут, а затем мы организуем второй поток. В целом же мы будем оздоравливать 150 детей и 14 учителей. Оздоровительный лагерь находится на территории Карасайского района Алматинской области неподалеку от города Каскелен. Это подведомственная организация Управления образования при Дворце школьников города Алматы. Там для детей предусмотрены все оздоровительные программы. В первую очередь – это психологическое сопровождение детей. Затем различные развлекательные мероприятия и экскурсии по достопримечательностям Алматы. Также на каждый вечер предусмотрены различные культурно-массовые мероприятия. В общем, я думаю, что их отдых будет проходить нормально, – рассказала Гульнар Ходжабергенова.

Она добавила, что на все запланированные мероприятия выделено порядка 10 миллионов тенге. Это трансфер из Арыси до Шымкента, из Шымкента в Алматы, и из Алматы в сам оздоровительный лагерь, и соответственно обратно в Арысь.

- Также, мы, несмотря на сезон отпусков, постарались организовать наших сотрудников и достойно встретить маленьких гостей города. Мы подготовили каждому ребенку подарок. Это сувенирная продукция, блокноты, авторучки. Если у детей не будет сменной одежды, белья или спортивной обуви, то мы это тоже предусмотрели и сможем обеспечить их всем необходимым. Только для этого нам важно знать нужные размеры, – дополнила Гульнар Ходжабергенова.

Для того, чтобы встретить детей из Арыси в Алматы специально прибыла депутат Сената Парламента РК, член Комитета по социально-культурному развитию и науке Динар Нукетаева. Она также отметила, что для полноценного отдыха и досуга детей из Арыси в Алматы созданы все необходимые условия.

- Все условия созданы. Предусмотрено полноценное питание и отдых для детей. На каждый день запланированы всевозможные развлечения. Дети поправят свое здоровье, им окажут всю возможную медицинскую и психологическую помощь. Поэтому, я думаю, что дети замечательно отдохнут в Алматы потому, что это цветущий город, город яблонь, город радости и любви, – сказала Динар Нукетаева.

Поезд с юными гостями прибыл в Алматы по расписанию. Судя по всему дети не ожидали столь шумного и радостного приема, а потому поначалу немного стеснялись. Однако, уже через пару минут на их лицах появились улыбки, а потом и искреннее веселье. Во время встречи студенты колледжа выступили с флэш-мобом "Арыс, Біз біргеміз!" и вручили им памятные сувениры. А различные развлекательные постановки аниматоров и артистов цирка, окончательно заставили их забыть об усталости от долгой дороги, и они с удвоенной энергией отправились на автобусах непосредственно в оздоровительный лагерь "Өрнек".

Напомним, утром 24 июня в Арыси на территории воинской части начали взрываться снаряды. 45 тысяч жителей эвакуировали. На улицах города обнаружили свыше 5 700 боевых снарядов, территорию обследовали 43 группы саперов и 1 488 сотрудников МВД. В свои дома жители вернулись 28 июня, однако большая около 80% зданий города были повреждены.

Как сообщал аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, город разделили на 17 секторов, которые закрепили за акимами областей и городов республиканского значения. Павлодарская область отвечает за восстановление 450 домов.

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Владимир Демидов

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