Примеры, которые вдохновляют. В ВКО отметили женщин-ветеранов труда

Заместитель акима поблагодарила женщин-ветеранов труда за верность родному краю.

Вдохновить и мотивировать сельчанку может только пример такой же труженицы. Это доказал областной Форум сельских женщин в Усть-Каменогорске "Социальная ответственность, политика равных прав и равных возможностей", сообщает Инфоцентр ВКО.

Заместитель акима ВКО Асем Нусупова поблагодарила женщин-ветеранов труда за верность родному краю, успехи в работе и жизни, вручила грамоты, денежные премии акима области и цветы уникальным героиням.

Награды удостоена 77-летняя Сабиля Курманова из Катон-Карагайского района, которая всю жизнь с супругом занимается животноводством, и по сей день трудится чабаном в отдаленном отгоне. Обладательница подвески "Алтын алқа", воспитала восемь детей, 16 внуков, 12 правнуков.

Оразхан Манабаевой 72 года. Многодетная мама – воспитала пятерых детей, 16 внуков и 4 правнуков. Села за руль в 1984 году. В настоящее время занимается частным извозом в городе Аягоз. Сельчане считают счастливым знаком, если их подвозит Оразхан апа.

Зоя Овчинникова воспитала троих детей и шесть внуков. По профессии арматурщик-электросварщик. С 1975 работала сварщиком до 1998 года и приобрела смежную профессию газосварщика в селе Улкен-Нарын Катон-Карагайского района (имеет пятый разряд).

Зульфира Еркасымова воспитала сына и четырех внуков. В 1980 года выучилась на трактористку и работала в колхозе им. Калинина. Лишилась обеих ног, несмотря на это продолжает трудиться, в данный момент работает заведующей столовой в ТОО "Калинина" на полевом стане, принимает участие в общественной жизни села.

Сакан Аубакирова воспитала троих детей, восемь внуков и правнучку. С 2011 года руководитель и координатор проектов общественного фонда "Ресурсный центр для сельских НПО "Бірлік". Работала дояркой, электромонтером 4 группы по обслуживанию подстанции, бригадиром животноводства. С 1997 года по сегодняшний день является руководителем КХ "Сенім". Посетила более 30 тренингов и семинаров по развитию НПО и лидерства. Руководила проектами "Сохраним наследие Казахстана" по развитию туризма и "Коренное улучшение пастбищ, близ села Карабас". Михейлис Лидия Филипповна – 70 лет, воспитала 4 детей, 8 внуков, 3 правнука. Работала учителем начальных классов, бригадиром на Усть-Каменогорской птицефабрике, заведующей отделом в акимате Уланского района. Все эти истории очень вдохновляют!

– Церемония "Парад успеха" в ВКО стала отличительной чертой аналогичных форумов, которые проходят в республике, – сказала Председатель правления ОЮЛ "Коалиция за "зеленую экономику" и развитие G-Global", член Совета по переходу к зеленой экономике при Президенте РК, член организационного комитета Форума сельских женщин Казахстана Салтанат Рахимбекова. – Сельских женщин могут воодушевить истории таких же сельчанок.

Также награды получили активистки, добившиеся успехов: аким Выдрихинского сельского округа Шемонаихинского района ВКО Любовь Ступенько; представитель ОО "NietWOMEN" Эльвира Аллахвердиева; индивидуальный предприниматель Жанна Жабекова из Кокпектинского района; депутат Молодежного маслихата Усть-Каменогорска, художница Ольга Чавкина; директор ТОО "Кокпекты жолдары" Гульназ Нургалиева, заведующая некоммерческим учреждением "Дом милосердия "Карлыгаш", район Алтай Ирина Зайцева.

Также состоялись диалоговые площадки "Соca-Cola белестері" – территория успеха", авторский тренинг "Ораторское мастерство, работа с аудиторией и навыки публичных выступлений" и семинар "Традиционные семейные ценности и современная гендерная политика: конфликт или взаимодополнение".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!