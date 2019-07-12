Назван лучший участковый Казахстана

Его наградили денежной премией.

Работа участковых инспекторов полиции строится на тесном взаимодействии с населением. Актуальность их работы всегда стоит на первых рубежах в охране общественного порядка, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.

Личным сыском участковых инспекторов полиции ежегодно раскрывается порядка 40 тыс. преступлений. Сегодня под контролем участковых инспекторов полиции находится почти 166 тысяч подучетных лиц, около 8,5 тыс. неблагополучных семей и около 7 тыс. несовершеннолетних.

В целях развития данного направления в МВД было организовано по инициативе министра Ерлана Тургумбаева республиканский слет участковых инспекторов полиции с участием руководителей Общественного совета по вопросам ОВД и Фонда социальной поддержки сотрудников ОВД РК, Комитета административной полиции, а также более 250 участковых инспекторов со всех регионов страны.

Министр отметил, о том что принимаются системные меры по укреплению службы участковых инспекторов, и одно из этих направлении – повышение заработной платы и жилищных выплат.

- Модернизация государственного управления, развитие местного самоуправления ставит перед каждым из нас новые задачи, которые необходимо решать быстро и качественно. Необходимо помнить всегда, что каждый из вас в отдельности формирует среди населения собирательный образ полицейского. Поэтому, участковый должен как никто другой, быть образцом примерного поведения, проявлять нетерпимость к правонарушениям, не допускать нарушений дисциплины и норм этики. Впервые в выборе лучших из лучших участковых участововали граждане страны путем голосования в СМИ и социальных сетях. Участие большого количества голосовавших говорит о высокой заинтересованности общества в улучшении работы полиции, - подчеркнул министр внутренних дел.

В ходе встречи министр внутренних дел наградил победителей конкурсов "Лучшие участковые пукнты полиции" и "Лучшие участковые инспектора" в городе республиканского значения, областного значения и сельской местности. Победителям присвоены досрочные звания, вручены медали и почетные грамоты.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокие достижения в работе по охране общественного порядка и борьбы с преступностью на закрепленном административном участке, а также за положительные отзывы от населения в номинации "Лучший участковый инспектор полиции среди городов республиканского значения" награжден участковый инспектор Аль-Фарабийского района Шымкента майор полиции Юсупов Ербол Айтбаевич. Ему вручен диплом за звание "Лучший участковый инспектор Республики Казахстан", медаль "Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін", а также он поощрен денежной премией в размере 3-х должностных окладов.

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