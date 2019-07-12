Казахстан представит первый Добровольный национальный обзор в Нью-Йорке

В Нью-Йорке проходит ежегодный Политический форум (Форум) под эгидой Экономического и социального совета ООН.

С 9 по 17 июля текущего года в Нью-Йорке проходит ежегодный Политический форум (Форум) под эгидой Экономического и социального совета ООН в г. Нью-Йорк, США. На данном мероприятии Казахстан представит первый Добровольный национальный обзор (ДНО) о реализации повестки дня до 2030 г. в области Целей устойчивого развития, передает Zakon.kz.

11 июля в рамках Форума Правительство Казахстана, в лице Министерства здравоохранения, совместно со Всемирной организацией здравоохранения провели параллельное мероприятие (side-event) по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) к достижению Всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ) и Целей устойчивого развития (ЦУР). На мероприятии участвовали представители ВОЗ, ЮНИСЕФ, рук воводители здравоохранения стран-участников, лучшие эксперты в области первичной помощи, а также представители неправительственных организаций и молодежи.

Модератором первой сессии был заместитель исполнительного директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Вернер Обермейер.

В своей вступительной речи Стюарт Саймонсон, помощник Генерального директора ВОЗ, отметил: "ПМСП - это подход всего общества к здоровью, и страны должны дополнительно выделять 1% ВВП на ПМСП. Необходимо решить проблему нехватки специалистов в сфере здравоохранения, особенно в развивающихся странах".

- ПМСП - это стратегия для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения. ПМСП важна для всех стран, независимо от уровня их развития. Здоровье - это больше, чем здравоохранение, оно включает в себя то, что мы делаем вне систем здравоохранения, наш ежедневный выбор, «то, чему учили нас наши мамы». В мире живет миллиард людей с ограниченными возможностями, и они не должны быть исключены из системы здравоохранения. Страны выразили свою приверженность первичной медико-санитарной помощи в Декларации Астаны. Это политическое решение уже принято, и теперь нам нужно действовать - исполнять взятые на себя обязательства, - сказал Стефан Петерсон, руководитель управления здравоохранения ЮНИСЕФ.

Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан, Олжас Абишев рассказал о том, что в Казахстане первичная медико-санитарная помощь является приоритетом на политическом уровне. В ближайшем будущем Правительство выделит на ПМСП и службы общественного здравоохранения 60% от всех государственных расходов системы здравоохранения. Для претворения в жизнь Декларации Астаны государства-члены ВОЗ совместно разработают План внедрения Астанинской декларации, которая будет включать в себя набор рычагов (инструментов), которые помогут странам добиться прогресса в укреплении ПМСП на пути к достижению ВОУЗ.

Айнур Айыпханова, генеральный директор Республиканского центра развития здравоохранения, председательствовавшая во время консультаций с государствами-членами ВОЗ по согласованию текста Декларации Астаны в 2018 году, выступила модератором панельной дискуссии.

- Декларация Алма-Аты - это легендарный документ, ставший частью медицинского образования во всем мире. Она провозгласила, что здоровье является фундаментальным правом человека, и правительства несут ответственность за доступ к медицинской помощи. В недавно принятой Декларации Астаны страны описали как они видят и чего ожидают от ПМСП в 21-м веке. Декларация отражает современные проблемы и решения, а ее План внедрения поможет странам использовать для укрепления ПМСП инструменты, основанные на научных доказательствах и фактических данных, - подчеркнула она.

В конце встречи началось обсуждение главных вопросов по повестке дня. Представитель Российской Федерации отметил: "Первичная медико-санитарная помощь является объединяющей темой в современной повестке дня. В настоящее время в ПМСП мы уделяем особое внимание медицинской грамотности, факторам риска неинфекционных заболеваний и образованию специалистов в сфере здравоохранения".

Представитель неправительственной организации из Пакистана отметил важность активного действия Международных организаций в решении вопросов улучшения жизненных условий для взрослых и детей, живущих в больших городах, которые подвергают риску свое здоровье.

Член Шведского парламента поделился тем, как в его стране был достигнут успех в области здравоохранения благодаря всеобщему охвату и доступу к ПМСП.

- Квалифицированные специалисты, образование и высококачественный уход стали возможны благодаря сильной ПМСП. Правительства также должны тщательно регулировать частный сектор, - заключил участник.

Один из представителей молодежи поделился своими высокими ожиданиями от введения междисциплинарных команд в ПМСП и важностью финансовых моделей, которые стимулируют профилактику в ПМСП.

Несколько представителей НПО и государств-членов в зале выразили поддержку в превращении ПМСП в платформу для решения таких проблем, как старение населения, вакцинация, миграция, влияние технологий, реабилитация и многие другие.

Важно отметить, данное параллельное мероприятие было разработано с целью повышения осведомленности представителей государств-членов ООН об Астанинской Декларации по ПМСП, которая была принята в октябре 2018 года на Глобальной конференции по ПМСП, и одобрена всеми государствами-членами ВОЗ на 72-ой Сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения.

Вместе с тем, Министерством здравоохранения Республики Казахстан планируется проведение дополнительного мероприятия (side event) в поддержку Декларации Астаны по ПМСП во время Совещания Высокого Уровня 74-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в г. Нью-Йорк в сентябре 2019 г. совместно с Департаментом здравоохранения и человеческих ресурсов Соединенных Штатов Америки.

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