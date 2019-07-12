Алматинский зоопарк меняется к лучшему изо дня в день

Благоустройство соответствует плану Разбаха.

Алматинских блогеров, журналистов и общественных деятелей по инициативе Общественного совета пригласили в зоопарк, чтобы рассказать о проделанной работе по реконструкции и грядущих позитивных изменениях. Подробнее в обзоре Zakon.kz.

Площадь алматинского зоопарка 22 га.

На стендах были представлены фотографии текущего состояния территории и того, что было буквально месяц назад. На данные работы были привлечены спонсорские средства.

-У нас были проблемы с теплотрассами на протяжении 30 лет, благодаря руководству города производится замена устаревших сетей на новые, - начал рассказ директор зоопарка Вячеслав Банщиков.

Дорожки, аллеи сделаны более комфортными, обновлена брусчатка, ликвидированы ямы. Таким образом создано удобство для посетителей – людям стало удобнее перемещаться по зоопарку, в том числе мамам с колясками. На эти работы не тратят бюджетные средства, все исключительно на спонсорские средства.

-Нам задают вопросы о госзакупках. Мы их объявляем для решения текущих потребностей – цемент, доски, это все у нас открыто, мы готовы к диалогу, будем показывать и давать ответы, - сказал глава зоопарка.

Работы именно сейчас, летом, проводят по причине того, что сейчас наиболее подходящие погодные условия, это необходимо по технологии, чтобы работы были качественными.

Входную группу в зоопарк планируют обновить в 2020 году. Сделают навес, поставят скамеечки, обновят брусчатку, сразу после входа в зоопарк посетителей будет ждать сухой фонтан по образцу городского центра. Также в проекте – амфитеатр. ПСД пока еще находится в разработке, и общественность еще может внести свои предложения, коррективы.

-Брусчатку, которую мы снимаем, складываем на хоздвор, она у нас вся описана, сложена, мы готовы ее отдать социальным объектам, все в рамках закона, - пояснил Банщиков.

В планах сделать на территории комнаты мамы и ребенка с медпунктами, сейчас их нет.

В зоопарке будет обновлены 4 озера, находящиеся в плохом состоянии, идет стадия разработки ПСД.

-Для нас очень важно время пребывания людей в зоопарке. Будет создана очистительная система, благоустройство территории, чтобы люди могли передохнуть, гуляя по зоопарку. Мы хотим создать такие благоприятные условия, чтобы каждый посетитель минимум 3 часа беспрерывно находился в зоопарке, - сообщил руководитель управления культуры Алматы Нурлан Сыдыков.

Безусловно, не забывают в зоопарке о животных. В зоопарке Алматы придерживаются концепции обновления, разработанной европейским проектировщиком Питером Разбахом.

В рамках ее исполнения будут построены, например, современные вольеры для медведей, барсов и волков.

Благоустройство соответствует плану Разбаха.

Кроме того, пустующий участок перед въездом может быть преобразован в парковку, если горожане будут не против.

На данный момент в современных вольерах уже живут белый медведь, амурский тигр, решен вопрос с вентиляцией и проведен ремонт в зимнем львовнике, зимних домах леопардов, слонов, кенгуру, приматов, пеликанов, экзотариуме.

Альберт Ахметов

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