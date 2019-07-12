Курсы валют на выходные дни
Средневзвешенный курс доллара составил 383,3 тенге.
Фото : bestnews.kz12 июля 2019, 17:10
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 383,3 тенге за доллар (+0,19), объем торгов 165 552 млн долларов.
Средневзвешенный курс рубля составил 6,0953, объем торгов 45 млн рублей.
В обменниках курс доллара – 383,7-385,1 тенге, евро – 432,3-434,3 тенге, рос.рубля – 6,07-6,12 тенге.
В торгах приняли участие 14 членов KASE.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4977495-20495421c6ed632c997de0d745165cf3
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...