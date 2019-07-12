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Курсы валют на выходные дни

Средневзвешенный курс доллара составил 383,3 тенге.

Фото : bestnews.kz12 июля 2019, 17:10

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 383,3 тенге за доллар (+0,19), объем торгов 165 552 млн долларов.

Средневзвешенный курс рубля составил 6,0953, объем торгов 45 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 383,7-385,1 тенге, евро – 432,3-434,3 тенге, рос.рубля – 6,07-6,12 тенге.

В торгах приняли участие 14 членов KASE.


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