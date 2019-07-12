Стартовал прием заявок на участие в премии "Самгау"

Сумма призового фонда составит около 10 миллионов тенге.

В Талдыкоргане стартовал прием заявок на ежегодное творческое состязание представителей средств массовой информации "Самгау", организованное управлением внутренней политики региона в рамках программной статьи Елбасы "Рухани жангыру", передает Zakon.kz.

11 ярких номинаций будут присуждены за лучшие достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики: "Лучший журналист" (информационный материал), "Лучший тележурналист" (новостной сюжет), "Лучший оператор" (видеоматериал), "Лучший фотограф" (фоторепортаж), "За вклад в областную журналистику", "Лучший республиканский, международный корреспондент" (репортаж, информационный материал об Алматинской области), "Лучший корреспондент" – (среди районных и городских газет, информационные агентства и сайты), "Лучший дизайн печатного издания", "Лучший клипмейкер года", "Лучший областной, республиканский Vlog (видео блог о Алматинской области) или лучший блогер года (пост об Алматинской области )", "Лучшее сетевое издание".

Об этом и о правилах участия в премии акима области Амандыка Баталова на площадке Региональной службы коммуникаций рассказал руководитель управления внутренней политики Рустам Алпысбаев.

В этом году масштабный конкурс проведут с некоторыми нововведениями. Подробно о них рассказал руководитель управления внутренней политики Алматинской области Рустам Алпысбаев.

- Основные дополнения коснулись тематики для участия в конкурсе. Главное это популяризация программ Елбасы Нурсултана Назарбаева, и пропаганда инициатив Касым-Жомарта Токаева озвученных на церемонии инаугурации Президента Республики Казахстан, - сказал Рустам Алиевич.

В этом году сумма призового фонда составит около 10 миллионов тенге. Участвовать в конкурсе смогут абсолютно все журналисты независимо от возраста и стажа работы. Жюри будут оценивать материалы по пятибальной шкале. Авторитетное жюри будут обращать особое внимание на уровень мастерства, социальную значимость с точки зрения гражданской позиции, новизну и оригинальность подачи материала, на качество публикаций, точность формулировок, цифр, фактов и так далее.

Прием заявок и работ уже начался, принимаются материалы, опубликованные с первого января по первое ноября 2019 года. На конкурс могут быть представлены материалы, опубликованные в газетах и иных зарегистрированных средствах массовой информации, в том числе в Интернет СМИ, вышедшие в теле и радиоэфире и в блогах.

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