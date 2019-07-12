В Туркестанской области объявили штормовое предупреждение из-за жары до 44 градусов

В Туркестане днем 13-15 июля сохраняется сильная жара 41-43°С.

По Казахстану объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, днем 13-14 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается сильная жара 36 градусов. Вероятность шторма 90-95 %

- Днем 13 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается сильная жара 30-35°, гроза, град. Ветер северный, северо-восточный днем местами 15-20 м/с. 13 июля утром и днем в Кызылординской области ожидается северо-восточный, восточный ветер местами 15-20, порывы 23 м/с. Днем местами пыльная буря. Вероятность шторма 95-100 %, - говорится в сообщении.

Также 13 июля по Туркестанской области местами ожидается ветер восточный 15-20 м/с. Днем 13-15 июля на большей части области сохраняется сильная жара 40-44С.

В Шымкенте днем 13-15 июля сохраняется сильная жара 41°С.

В Туркестане днем 13-15 июля сохраняется сильная жара 41-43°С.

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